Rovira ha qualificat aquestes detencions com una persecució al moviment independentista i una manifestació del que considera 'repressió política'. EP

El president i la secretària general d'ERC, Oriol Junqueras i Marta Rovira, han demanat la llibertat per als quatre detinguts a la comarca del Solsonès (Lleida) per presumptes amenaçades contra la Volta ciclista a Espanya, que ha començat a Barcelona i passa per Catalunya aquests dies.

Junqueras ha recriminat que la policia actuï "contra les llibertats fonamentals i els drets humans".

Rovira ha titllat les detencions de persecució a l'independentisme i de “repressió política”.