A més, subratlla la necessitat de quatre suports addicionals perquè Feijóo pugui ser investit com a president del Govern. EP

La ministra d'Hisenda i Funció Pública en funcions, María Jesús Montero, ha qualificat de "pura hipocresia" la disposició del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a parlar amb els grups independentistes amb vista al debat d'investidura que tindrà lloc a finals de setembre.

El líder del PP va assegurar aquest diumenge en un acte al castell de Soutomaior (Pontevedra) que està disposat a dialogar "amb els grups polítics que vulguin parlar", així com amb els presidents autonòmics que vulguin "aportar", si bé ha advertit que no acceptarà "xantatges" ni sotmetre's a la voluntat de les "minories".

"És una pura hipocresia dir ara que vol parlar amb els grups independentistes quan ha estat dient que són inconstitucionals al llarg de tota aquesta legislatura", ha valorat Montero en unes declaracions remeses als mitjans.

La ministra en funcions també s'ha referit al fet que al PP calen quatre suports més perquè Feijóo pugui ser investit president del Govern.

"S'aferra a uns números que no li donen i, per altra banda, nega que la ciutadania espanyola ha dit contundentment que no a un Govern del Partit Popular i de Vox, que és l'única aliança que pot establir", ha ressaltat Montero.

La dirigent del PSOE ha ressaltat que el seu partit seguirà desenvolupant una política que permeti la “cohesió territorial”, que permeti “normalitzar la convivència a Catalunya” i que faci del diàleg el mètode en què es relacionen les diferents forces polítiques i en el marc de la Constitució.