Amb la transició de l'agost al setembre, el nou cicle polític entra en escena sense pausa evident. El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha fet el primer pas en inaugurar aquest matí des de l'emblemàtic castell de Soutomaior el període polític entrant. En aquest esdeveniment, Feijóo ha estat acompanyat per destacats membres del partit, inclòs l'expresident Mariano Rajoy, i ha deixat clar el seu enfocament i advertiment abans d'embarcar-se a la ronda de contactes per sumar suports a buscar-lo cap a la investidura.

Feijóo ha assegurat que no està disposat a arribar a la Moncloa a qualsevol preu i ha emfatitzat que no cedirà a "xantatges". Ha subratllat que la investidura comporta el deure de dialogar amb aquells disposats a fer-ho, amb la possibilitat d'estar-hi d'acord o discrepar. "Parlar i dialogar sí, però xantatges i subhastes no. Sotmetre'm al que vulguin les minories, no", ha destacat Feijóo. Va afegir que prefereix perdre una investidura abans que comprometre la dignitat de les institucions.

Amb la confirmació del suport de Vox i Coalició Canària, el PP és a quatre vots d'assegurar la investidura, però Feijóo és conscient que aquesta missió és considerablement desafiant. En aquesta conjuntura, s'ha posicionat com una alternativa que busca “igualtat” entre tots els ciutadans espanyols, rebutjant subhastes per atendre interessos minoritaris.

Feijóo també ha abordat diferències amb el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, emfatitzant que el PP no acceptarà les demandes del partit de Sánchez, ja que "no som Sánchez". El líder del PP ha promès presentar "un programa de govern" a la sessió d'investidura, amb la intenció d'abordar la regeneració democràtica i la viabilitat de les pensions.

Pel que fa a la investidura, Feijóo ha delineat algunes de les propostes programàtiques, destacant la necessitat d'abordar el declivi demogràfic i assegurar la sostenibilitat del sistema de salut. Encara que no obtingués la investidura, Feijóo assegura que les idees exposades durant la sessió tindran un impacte durador al panorama polític.

Des de Catalunya, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha rebutjat qualsevol diàleg amb Junts a aquesta ronda d'investidura. Fernández argumenta que la "tesi essencial" de Junts considera Espanya com una dictadura liderada per un rei feixista, cosa que fa inviable qualsevol conversa.

El procés de regeneració democràtica i les postures del PP marcaran els dies previs al debat d?investidura de Feijóo, programat per als dies 26 i 27 de setembre. Les negociacions i l'estratègia del líder gallec, juntament amb els diversos posicionaments dins del partit, definiran el panorama polític les properes setmanes.