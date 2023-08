Els membres de la Mesa del Congrés. Foto: Europa Press

La Mesa del Congrés dels Diputats, dóna aquest dilluns 28 d'agost, via lliure als grups parlamentaris d'ERC i de Junts per Catalunya, que s'han registrat amb diputats prestats per Sumar i el PSOE, respectivament, en no complir els requisits que estableix el Reglament . El PP ha expressat les seves objeccions sobre el que considera "cambalatxes" del PSOE per ajudar els seus socis independentistes.

El Reglament de la Cambra estableix que, per formar grup parlamentari al Congrés es requereix tenir més de 15 diputats, o bé un mínim de cinc escons més el 5% dels vots del conjunt d'Espanya o el 15% a les circumscripcions on es hagi concorregut.

Un cop constituït el Congrés, el PP i Vox es van acreditar el primer dia per tenir més de 15 diputats, mentre que el PNB i Bildu van fer el mateix en haver superat en 15% a totes les circumscripcions on es van presentar. Però ERC i Junts (amb els seus 7 diputats cadascun) no arriben al 15% en totes les circumscripcions, només en dues, i ni tan sols arriben a aquest percentatge al conjunt de Catalunya, per la qual cosa la seva constitució com a grup propi es va quedar al ràfec.

Al final, el PSOE i Sumar van optar per prestar-los diputats per superar el llistó del 15% a Catalunya. Així, Sumar va cedir a ERC 2 diputats d'En Comú Podem (Fèlix Alonso, de Tarragona, i Jùlia Boada, de Girona) perquè sumin els seus percentatges de vot als d'Esquerra per tal que la formació d'Oriol Junqueras superi aquesta mitjana del 15% al conjunt de Catalunya.

I com que Junts es va quedar més lluny del 15%, el PSOE va haver de prestar 4 diputats del PSC (els dos diputats de Girona, Marc Lamuá i Blanca Cercas, i els de Tarragona, Andreu Martín i Valle Mellado), per tal d'assolir aquest mínim i que així els de Carles Puigdemont també puguin formar el seu propi grup.

Així, el grup de Junts es va registrar amb 11 diputats (7 independentistes i els 4 del PSC), i el d'ERC amb nou (set més de dos). Quan s'acabin els tràmits, els dels comuns i el PSC s'adscriuran als grups d'origen.

ELS QUE PRESTEN SÓN MAJORIA A LA TAULA QUE L'HA DE AUTORITZAR



El vistiplau a l'operació l'ha de donar la Mesa del Congrés, que es reuneix aquest dilluns a la tarda i que donarà suport a la cessió de diputats perquè precisament els partits prestataris, el PSOE i Sumar, tenen la majoria a l'òrgan de govern de la Cambra.

La via de la cessió de diputats s'ha utilitzat en legislatures precedents, com quan UPN se sumava a CC perquè els canaris tinguessin grup o el Fòrum va ajudar UPyD a arribar al 5% nacional, i des del PSOE esgrimeixen aquests antecedents i una sentència del Constitucional de 1995 on s'avalava l'exigència del 15% no s'apliqués a totes les províncies, sinó com a mitjana al conjunt de circumscripcions.

Hi ha un precepte al reglament que pot dificultar les coses. Així, l'article 23.2 del Reglament estableix que "en cap cas no poden constituir Grup Parlamentari separat diputats que pertanyin a un mateix partit", una mesura que es va adoptar per evitar el que passava a la Transició, quan el PSOE se subdividia en grups socialistes de Euskadi o Catalunya, a més de l?espanyol. I en el cas actual es podria interpretar que hi ha diputats de Sumar en dos grups parlamentaris (Sumar i ERC), i del PSOE en dos (Socialista i el de Junts).

Fonts parlamentàries anticipen a Europa Press que el PP i Vox estaran molt vigilants amb els escrits que es registrin i no es descarta que l'autorització dels grups d'ERC i Junts acabi recorreguda.

Des del PP ja hi ha hagut declaracions denunciant "camballaixos" del PSOE per ajudar els independentistes. Al Senat, on els populars tenen majoria, es demanarà un informe sobre els préstecs a la Cambra Alta, mentre que al Congrés estan pendents d'analitzar la documentació que aportin els independentistes i de conèixer el punt de vista dels lletrats.

L'autorització del grup propi és una exigència preliminar dels independentistes per poder parlar de la investidura de Pedro Sánchez i va ser un dels motius que van portar ERC i Junts a donar suport a la socialista Francina Armengol com a presidenta del Congrés, ja que així s'asseguraven una majoria de PSOE i Sumar davant del PP.

AVANTATGES DE TENIR GRUP PROPI



Tenir grup propi suposa grans avantatges polítics, econòmics i de mitjans. Qui el constitueix té garantida la seva representació a totes les comissions parlamentàries, a la Diputació Permanent i veu pròpia a la Junta de Portaveus i capacitat per intervenir en tots els debats en igualtat de condicions; mentre que dins del Grup Mixt s'han de repartir temps d'intervenció i seients a les comissions.

A les sessions de control, tenir grup propi possibilita entrar a les quotes de preguntes i interpel·lacions per poder debatre setmanalment amb el Govern, així com avantatges a l'hora d'incloure les seves proposicions no de llei als plens; en canvi, al Grup Mixt tot aquest 'tros de pastís' s'ha de distribuir a parts iguals.

En el pla econòmic, tenir grup permet accedir a dos tipus de subvenció: la que atorga el Congrés a cada grup (364.160,64 euros l'any (30.346,72 al mes) la legislatura passada) i la que dóna l'Estat per l'enviament gratuït de propaganda electoral durant la campanya ( mailing ).

I els avantatges es prolonguen per a les eleccions següents, perquè els que ara ho aconsegueixin grup propi tindran opció a presència en els futurs debats electorals i plans de cobertura informativa dels mitjans públics. Junts, per exemple, es va quedar fora dels debats i els plans de cobertura de RTVE a la campanya del 23J ja que fa quatre anys no va aconseguir grup propi, sinó que ho va estar compartint amb PDeCAT, BNG, Compromís i Més País.

PASSOS PREVIS PER ARRENCAR LA LEGISLATURA



Si tot transcorre com es preveu, el Congrés tindrà aquesta XV Legislatura vuit grups parlamentaris: PSOE, PP, Vox, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i el Mixt, on aniran a parar els tres diputats que no s'adscriguin a cap grup (UPN, CC i BNG).

Constituïts els grups parlamentaris, i encara que es puguin presentar recursos contra aquesta decisió, ja es podran començar a prendre altres decisions importants per al funcionament de la Cambra com aprovar un calendari de sessions plenàries, constituir la Junta de Portaveus i organitzar el repartiment d'escons a l'hemicicle, passos necessaris per arrencar la legislatura. D?entrada, el debat d?investidura d?Alberto Núñez Feijóo ja té data fixada (26 i 27 de setembre).