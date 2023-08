Arxiu - Un manifestant independentista al pas d'un furgó de la Policia Nacional a la Via Laietana, a Barcelona - Germán Lama - Europa Press - Arxiu

Diverses organitzacions representatives de Policia Nacional i la Guàrdia Civil han rebutjat la possibilitat que s'aprovi una llei d'amnistia que "equipari" la tasca que van exercir per frenar el referèndum independentista de l'1-O a Catalunya complint les ordres judicials i els condemnats o imputats per la seva implicació al 'procés'.

"És indecent que el Govern espanyol plantegi equiparar l'actuació de la Policia Nacional amb la dels delinqüents que van participar en un intent de cop d'estat a Catalunya", ha assenyalat JUPOL.

Des del SUP critiquen que es "posi en el mateix pla" els que van incomplir la llei i els servidors públics i la CEP ha denunciat que es faci servir les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat com a "parapet per justificar una amnistia a polítics independentistes condemnats per sedició o altres delictes". "Demanem a Yolanda Díaz ia la resta de partits que no ens facin servir en debats partidaris", han reclamat.

Els sindicats policials reaccionen així a les paraules de la vicepresidenta del Govern i ministra de Treball en funcions, Yolanda Dia z, que aquest dilluns ha defensat una futura llei d'amnistia en entendre que és "absolutament constitucional". La dirigent de Sumar ha afegit que hi ha "multiplicitat de supòsits" per als possibles beneficiaris, citant les "persones que han posat urnes" i els agents d'autoritat processats.

"Hi ha multiplicitat de supòsits, hi ha persones que han posat urnes; hi ha agents de l'autoritat que també estan encausats per diferents comportaments. En definitiva, aquesta és la complexitat que té aquesta norma, però sostinc, com molts altres juristes en dret, que és absolutament constitucional", ha sostingut Yolanda Díaz en una entrevista a La 1 de RTVE.

REBUIG A QUALSEVOL AMNISTIA

"Els policies que van actuar l'1-O a Catalunya ho van fer en tot moment d'acord amb la legalitat vigent, complint ordres del Govern d'Espanya i un mandat de la Justícia, per la qual cosa no haurien de necessitar cap amnistia, ja que no haurien d'estar immersos en cap procés judicial per exercir la seva feina, anteposant el compliment de la Llei i el seu deure fins i tot a la seva integritat física", ha defensat Aarón Rivero, secretari general de JUPOL.

Fonts del SUP han defensat que per als policies processats per l'1-O el que reclamen és la seva lliure absolució. "No és gens de rebut que ens situïn en el mateix pla que als que van incomplir la llei" , han lamentat.

El secretari general de la CEP, Víctor M. Vigil, ha recordat que els policies no han comès a Catalunya "ni un sol delicte, i encara menys d'índole política" perquè hagin de ser acollits en una possible llei d'amnistia.

DESNATURALITZA EL PRINCIPI DE LEGALITAT

"Si el que pretenen és buscar un aval a aquestes negociacions, ja li avancem que el nostre no ho tindran perquè no hi ha política més perjudicial per al treball policial que aquella que desnaturalitza el principi de legalitat d'un Estat de Dret", ha advertit la CEP, que rebutja de pla "cap mesura que incentivi la impunitat de qualsevol delinqüent".

La CEP ha mostrat la seva preocupació perquè la “presència, instal·lacions o competències de Policia Nacional i Guàrdia Civil puguin ser moneda de canvi en negociacions polítiques”.

Des de la Guàrdia Civil, el portaveu d'AUGC, Pedro Carmona, també ha lamentat que l'amnistia "amenaci de desfer tota la feina feta per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en una situació tan complicada, en un dels desafiaments més grans a l'Estat".

"La profunda decepció i desmotivació s'han arrelat entre els guàrdies civils a causa de la falta de suport institucional per part del Govern de Pedro Sánchez. Sentim que estem sent utilitzats com a moneda de canvi a Catalunya", ha afegit, subratllant la seva tasca davant dels líders independentistes que van voler "soscavar l'ordre social i restringir els drets de la ciutadania".