El vicesecretari de Cultura del PP , Borja Sémper , ha tornat a insistir que parlar i escoltar Junts no vol dir "cedir" ni "vendre's" al partit independentista català com tampoc "és el mateix que anar-se'n a Waterloo o estar disposat a impulsar una llei d'amnistia" com sí que està disposat a fer el PSOE.

Arxiu - El portaveu de Campanya del PP, Borja Sémper

En roda de premsa al final de la reunió del Comitè de Direcció del PP a Gènova, Sémper ha tornat a defensar que el partit parli amb Junts de cara a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo però ha deixat clar, com ja va fer ahir el líder de els populars, que "escoltar no vol dir cedir, escoltar no vol dir vendre't".

El PP, ha recalcat Sémper, no entén la política "com un mercadeig" sinó que a allò que aspira és a canviar el "guió" de la política espanyola i tornar, amb l'exemple de parlar amb tots els grups excepte EH Bildu, la "normalitat institucional".

"Això no és el mateix que anar a Waterloo, que és el que està disposat a fer Sánchez" per parlar amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, ni "estar disposat a impulsar una llei d'amnistia" com des del PSOE ja han indicat que estan disposats a fer i ja estan buscant la "fórmula jurídica" per fer-ho, ha defensat.

Sémper ha denunciat que el que abans era un "tabú" ara és vist per alguns dirigents socialistes "com una hipòtesi factible i com una cosa possible" malgrat que el 2017 el PSOE va rebutjar, com a membre de la Mesa del Congrés, una proposta dels independentistes de llei d´amnistia.

EL PP VEU UN "DESPROPÒSIT" L'AMNISTIA



Pel que fa al PP, segueix pensant de la mateixa manera que el 2017: "una llei d'amnistia no té cabuda al nostre ordenament constitucional", ha recalcat, acotant que també consideren "un despropòsit" pretendre aprovar una llei d'aquest tipus als eventuals suports de cara a una “hipotètica investidura”.

Segons Sémper, això no seria, doncs, "una mesura pensada en l'interès general dels espanyols, sinó pensada i enfocada a donar satisfacció, a donar resposta als interessos d'un sol home". "I no estic pensant en Puigdemont, sinó que estic pensant en Pedro Sánchez", ha puntualitzat.

Igualment, ha tancat la porta que el PP pogués valorar alguna altra mesura dins de la Constitució per beneficiar tots els encausats pel procés i l'1-O. "Beneficiar els que, per molt independentistes que siguin, s'han saltat la llei, amb nosaltres que tampoc comptin", ha asseverat.

VOLUNTAT DE DIÀLEG AMB JUNTS



Així les coses, ha tornat a defensar la voluntat del PP de parlar amb Junts de cara a la investidura, com ho farà amb la resta de grups parlamentaris amb excepció d'EH Bildu, però ha aclarit que serà a nivell de representants al Congrés i no cal esperar cap mena de contacte de Feijóo amb el líder d'aquesta formació.

El dirigent popular s'ha emparat en la voluntat del partit de tornar la "normalitat institucional" i de "donar exemple". "Fa massa temps que parlem d'amnisties, fa massa temps que parlem de referèndums d'independència i molt poc temps parlant dels problemes reals dels espanyols", ha denunciat.

Per això, el que Feijóo vol fer és parlar amb els grups parlamentaris "del que considerem que importa i que preocupa Espanya i els ciutadans" com és l'economia, la fiscalitat, la sanitat o l'educació i de "la necessitat de regenerar institucionalment el nostre país".

Si després d'aquests contactes, algun partit polític "ens ve amb un altre guió, la resposta serà no, perquè nosaltres no parlarem dels interessos particulars de ningú, parlarem dels interessos generals dels espanyols".

EL PP NO CEDIRÁ SOBRE LA UNITAT D'ESPANYA



Al fil d'això, ha reiterat que el PP "no cedirà mai" respecte a la igualtat entre espanyols, a una hipotètica llei d'amnistia o sobre la unitat de la nació espanyola. "Sobre això no cedirem mai, ni tan sols per assolir la presidència del Govern", ha asseverat.

Pel que fa als contactes amb els de Puigdemont, el vicesecretari de Cultura del PP ha volgut treure importància a les diferents posicions manifestades per dirigents del partit respecte a Junts, preguntat principalment pel rebuig rotund del seu líder a Catalunya, Alejandro Fernández, a parlar amb aquesta formació.

"Nosaltres no som una secta, som un partit polític en què hi pot haver matisos, hi pot haver opinions, hi pot haver tuits", ha afirmat, remetent a la postura expressada la vigília per Feijóo a Soutomayor (Pontevedra) davant els líders territorials del partit , entre els quals no va estar Fernández.

NO ENTRA A LA DIVISIÓ AL PNB



Pel que fa a possibles divisions a les files del PNB, la cúpula del qual ha recalcat que no recolzarà la investidura de Feijóo, després que un antic alt càrrec hagi apostat per l'abstenció en la votació de finals de setembre, Sémper s'ha escudat que el PP no es fica mai en "debats interns" d'altres formacions.

El dirigent 'popular' ha admès la dificultat que comporta per al PP reunir els quatre vots que falten a Feijóo per poder ser president, però ha deixat que no estan disposats a llençar la tovallola encara sinó que al mes que resta per al debat s'afanyaran per traslladar a tots els grups polítics la seva proposta per a Espanya i el seu model contraposat al de Sánchez.

"És una via que probablement no doni resultat, o sí, però és una via que estem obligats i convençuts que hem d'emprendre", ha reivindicat Sémper, incidint que els 8 milions de votants del partit, sumats als tres milions de votants de les altres tres formacions que ja han donat el seu aval a Feijóo (Vox, UPN i CC) han manifestat que volen "un projecte alternatiu" a Sánchez.