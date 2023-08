La presidenta del Congrés, Francina Armengol, presideix la primera reunió de la Mesa del Congrés

Els lletrats del Congrés van rebutjar per inconstitucional la llei d'amnistia que el 2021 van registrar els independentistes catalans, una negativa que va fer seva la Mesa del Congrés i que el PSOE va avalar recalcant que un perdó generalitzat "no hi té cabuda" a la Constitució.

Dos anys i mig després, el debat sobre la llei d'amnistia torna al primer termini i és una de les exigències d'ERC i de Junts per pensar si recolzen la investidura del socialista Pedro Sánchez. La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha avançat la seva posició favorable a aprovar una llei d'aquest tipus, que segons la seva opinió sí que té encaix constitucional.

Va ser el març del 2021 quan Esquerra (ERC), Junts, la CUP i el PDeCAT van registrar al Congrés una llei per amnistiar "tots els actes d'intencionalitat política, sigui quin fos el resultat", des de l'1 de gener del 2013, el que inclouria, a més de l'1-O, els condemnats per la consulta sobiranista de 9 de novembre de 2014.

CONTRADICCIÓ PALMÀRIA I EVIDENT AMB LA CONSTITUCIÓ



Però la iniciativa no va arribar ni tan sols a admetre's a tràmit perquè els lletrats del Congrés van avisar que aquesta llei, en suposar un indult generalitzat, "entraria en una contradicció palmària i evident" amb el que estableix l'article 62 de la Constitució , que impedeix autoritzar indults generals. L'última amnistia es va aprovar el 1977, precisament com a pas previ a les Corts Constituents.

El criteri dels lletrats va ser assumit per la Mesa del Congrés que presidia Meritxell Batet i, amb els vots del PSOE, el PP i Vox, es va rebutjar admetre a tràmit a proposta. Unides Podem, com ara Sumar, es va desmarcar i va recolzar la pretensió dels independentistes.

Tot i que tant el PNB com Compromís estaven disposats a donar suport a la seva tramitació, des de la part socialista del Govern ja es va advertir de la seva inconstitucionalitat. El llavors ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que avui és membre del Tribunal Constitucional, va desatendre les trucades a l'amnistia que li va fer la CUP en una sessió de control i va demanar apostar per "un diàleg constructiu per resoldre el conflicte català, però dins" de la Constitució i les lleis".

La mateixa portaveu del PSOE en el seu moment, Adriana Lastra, ja va avançar el seu vot en contra de la llei amnistia al·legant que "no hi té cabuda" a la Constitució del 1978. "Votarem en contra", va concloure en una roda de premsa, abans fins i tot que el tema arribés a la Mesa del Congrés.