Alarcón, el dia de les eleccions municipals. Foto: Twitter (@rosaalarcon)

La regidora del PSC a Barcelona, Rosa Alarcón, ha presentat la seva renúncia al seu acte a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, per motius de salut vinculats a la malaltia de la Síndrome Meige que pateix i per la qual ja es va retirar de la política temporalment el mandat passat.

"Amb tot el dolor us he de comunicar que he presentat la meva dimissió per motius de salut a Jaume Collboni", ha expressat aquest dimarts en una publicació a X.

Al mateix missatge ha agraït "el suport i la confiança de l'alcalde durant aquests anys" i ha lamentat que ara ha de parar el ritme, en les seves paraules.

"IMMENS TREBALL FET"

La reacció de Collboni no ha trigat a arribar, també amb un missatge en aquesta xarxa social, en què li ha reconegut i agraït "l'immens treball fet".