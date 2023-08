Junts ha decidit nomenar com a portaveu adjunt al Congrés el cap de llista per Tarragona, Josep Maria Cruset Domènech, que procedeix de Convergència (CDC), va ser alcalde de Riudoms i fins a l'any passat presidia el Port de Tarragona.

Miriam Nogueras, camí a acreditar-se al Congrés seguda de Josep Maria Cruset i Eduard Pujol. - A. Pérez Meca - Europa Press

El grup parlamentari de Junts, constituït gràcies al préstec de quatre diputats del PSC, només va comunicar que tindria com a portaveu titular Miriam Nogueras, que repeteix al càrrec, però després va registrar un segon escrit, al qual va tenir accés Europa Press, en què afegia el nomenament d'un portaveu adjunt.

Es tracta de Josep Maria Cruset Domènech, que va ser cap de llista per Tarragona i considerat de perfil més moderat i dialogant atesa la seva llarga trajectòria a Convergència (CDC), amb qui va ser alcalde del municipi de Riudoms entre el 2007 i el 2018, diputat provincial durant gairebé deu anys i dirigent local de la federació.

El 2018 va ser nomenat president del port de Tarragona, càrrec en què es va mantenir fins al 2022, i aquest any va tornar a la política activa presentant-se a les primàries per ser cap de llista de Junts per la província de Tarragona i guanyant les eleccions internes davant de un rival.

Cruset avança així el periodista Eduard Pujol, un altre dels noms que figurava a les travesses atès que al seu dia havia estat portaveu de Junts al Parlament fins que va haver de dimitir el 2020 per denúncies d'assetjament sexual que després es van arxivar. Va recuperar la seva militància un any després i en aquests comicis del 23 de juliol va ser inclòs a la llista per Barcelona.