El president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras , ha respost a les crítiques d'aquest dimarts de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que l'ha acusat de no ser la persona més adequada per estar al capdavant de la federació : "No són ningú per dir-me si he de dimitir" .

Patrícia Plaja @ep

En declaracions als mitjans aquest dimarts, Soteras ha recalcat que la FCF és un ens privat i ha reivindicat la feina al capdavant de la federació: "Tot el que faig sempre és pel bé del futbol català".

Des del Govern creuen que "Soteras no ha estat a l'alçada del càrrec que representa i no és la persona més adequada per estar al capdavant del càrrec" arran de la polèmica amb el president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i el petó sense consentiment a la jugadora Jenni Hermoso.

Soteras ha ressaltat que ja ha corregit les primeres declaracions sobre el cas Rubiales i ha defensat que si al Govern no li satisfà la resposta és el seu problema: "Ells que es dediquin a fer política que jo em dedicaré al futbol ia l'esport de Catalunya" .

"No parlaré ni bé ni malament d'algú que no conec. A la senyora Plaja no la conec de res, no sé ni qui és", ha dit el president de la FCF sobre la portaveu del Govern.