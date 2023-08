El president del PP, Alberto Núñez Feijóo , platejarà aquest dimecres en la reunió amb ell secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, un acord per l'"interès general" d'Espanya perquè el futur del país no estigui "mediatitzat" per "independentistes" o pels "radicals".

El president del PP i candidat a la presidència Alberto Núñez Feijóo (c), durant un míting central del Partit Popular, a 20 de juliol de 2023, a València, Comunitat Valenciana (Espanya). Feijóo ha elegit València per al seu míting central de campanya, un dia

Així ho ha avançat el vicesecretari de Cultura del Partit Popular, Borja Sémper , en una entrevista a Cuatro, recollida per Europa Press, en què també ha criticat el "mercadeig" d'escons dut a terme pels socialistes al Congrés i al Senat perquè Junts i ERC tinguin grup propi.

"Convindria explorar la possibilitat, almenys explorar-la, que el PSOE i el PP superéssim les nostres sigles per trobar-nos en un punt d'entesa que pensi en exclusiva en els interessos generals de tots els espanyols", ha explicat Sémper després de ser preguntat sobre l'objectiu de Feijóo a la reunió que mantindrà aquest dimecres al Congrés amb Sánchez.

En aquest sentit, el dirigent popular ha reivindicat la necessitat de traslladar als socialistes la idea que "convé" que el futur d'Espanya no estigui "mediatitzat pels independentistes o pels radicals".

"HI HA MOLTS POLÍTICS A ESPANYA PERÒ POCS ESTADISTES"



Segons la seva opinió, la política espanyola porta "massa temps ancorada en la radicalitat, en l'enfrontament, a la trinxera" i convindria que el PP i el PSOE fessin un "exercici de generositat". "Hi ha molts polítics a Espanya, però hi ha pocs estadistes", ha afegit Sémper.

"El que intentarem i el que demà el president Feijóo compartirà amb Pedro Sánchez és: Hi ha alguna possibilitat d'entendre'ns? ¿No compartim la idea que convindria que PSOE i PP ens poséssim d'acord en alguns reptes importants que té el país? Nosaltres creiem que sí", ha recalcat.

CRÍTICA EL "MERCADEU" D'ESCANS



Sémper ha tornat a criticar el préstec d'escons que el PSOE ha dut a terme al Congrés perquè Junts i ERC puguin formar grups parlamentaris propis, qualificant l'actuació com un "xalaneig", un "mercadeig" i un "soc àrab".

"Això no és el que hem votat els espanyols (...) És que s'està alterant el sentit del vot dels ciutadans" , ha advertit el vicesecretari de Cultura del PP, acusant els socialistes d'estar comprant "la voluntat" de les formacions nacionalistes.

Així, ha reivindicat que el PP no entrarà en "aquest xalaneig" i que pretén canviar la política "en fons" i "en forma" respectant "la voluntat popular".

"Si ERC, Junts o qualsevol altre partit polític no ha obtingut el resultat electoral que li permet conformar grups parlamentaris, ja que no es forci el reglament", ha insistit.