El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha oferit al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, un acord pel qual la Legislatura duraria un màxim de dos anys a canvi que puga governar la llista més votada "en nom de la centralitat", com ha recordat, "ha sigut costum durant els últims 45 anys". El 'popular' li ha entregat al president en funcions un text de set pàgines en les quals es conté aquesta proposta.

"D'aqueixa forma, la influència que pretenen tindre els partits independentistes quedaria desactivada i Espanya podria garantir la igualtat de tracte dels espanyols", asseguren fonts populars, que han incidit en la necessitat d'evitar que la governabilitat d'Espanya "es convertisca en un bé a subhasta" i que estiga subjecta "al xantatge permanent" dels nacionalistes.

El document que Feijóo ha entregat a Sánchez --i en el qual s'al·ludeix al consens amb una foto dels Pactes de la Moncloa-- conté onze propostes encapçalades per la llegenda "punts en comú". En elles es demana al PSOE que facilite la investidura al PP per a afrontar sis pactes d'Estat que es desenvoluparien en una Legislatura que tindria una duració de dos anys.

"Davant el risc de repetir eleccions en quatre mesos, Feijóo ofereix un mandat de 24 per a escometre les reformes pendents per al nostre país", assenyalen el text, on s'ofereix un "gran acord per la igualtat i benestar" dels espanyols que evite un bloqueig polític "no desitjable" per les parts.

Transcorregut el període de dos anys, es procediria a la convocatòria d'eleccions generals, "llevat que els partits signants d'aquest acord consideren convenient la continuïtat de la legislatura per a tancar aquests o nous acords", precisa el text.

SIS PACTES D'ESTAT

L'Executiu proposat per Feijóo, que estaria compost per 15 ministeris, es comprometria a "defensar la integritat territorial de la Nació espanyola" i rebutjaria les sol·licituds de referèndum d'independència i d'amnistia expressades pels partits independentistes.

També donaria prioritat a l'impuls de sis Pactes d'Estat que tindrien una comissió específica en el Congrés o el Senat: Pacte de Regeneració democràtica, Pacte per l'Estat de Benestar, Pacte pel Sanejament Econòmic, Pacte per les Famílies, Pacte Nacional de l'Aigua i Pacte Territorial.

El Pacte de Regeneració Democràtica proposat per Feijóo estaria enfocat a millorar "la qualitat" de la democràcia, "preservant la divisió de poders" així com "la independència dels organismes de control", entre els quals s'inclou el Consell General del Poder Judicial.

Per part seua, el Pacte per l'Estat de Benestar tractaria de garantir la "viabilitat del Sistema Nacional de Salut, l'estabilitat i qualitat del sistema educatiu, la igualtat entre dones i homes i la viabilitat de les pensions per als majors", incloent en tot cas "la seua revaloració anual".

També figura un Pacte pel Sanejament Econòmic. Aquest es duria a terme per a garantir la "solvència dels més vulnerables i de la classe mitjana", i que busque "un camí més pròsper" per als joves, tot això aprofitant els fons europeus "amb la major agilitat, eficàcia i transparència possible".

PACTES PER LES FAMÍLIES, L'AIGUA I TERRITORIAL

Uns altres dels pactes que el PP busca acordar és un Pacte per les Famílies que els permeta tindre major capacitat "per al prioritari" i fer possible la conciliació, tot això negociant amb agents socials i econòmics per a garantir "noves fórmules de compatibilització la vida laboral i familiar".

També es treballaria en un Pacte Nacional de l'Aigua per a aconseguir una proposta que garantisca "l'accés a aquest recurs bàsic, en el moment actual i davant el previsible agreujament derivat del canvi climàtic".

EL SENAT, VERTADERA CAMBRA DE REPRESENTACIÓ TERRITORIAL

L'última de les propostes, el Pacte Territorial, tindria la seua comissió al Senat i buscaria convertir la Cambra Alta en "una vertadera Cambra de representació territorial". També buscaria enfortir "l'Espanya de les Autonomies" mitjançant un "diàleg multilateral", així com aprovar un nou model de finançament autonòmic i local.

En tot cas, segons es llig en el text entregat a Sánchez, les propostes legals i normatives acordades en les respectives comissions es materialitzaran "únicament en el cas que s'aconseguisquen amb l'acord" dels partits signants, PP i PSOE.