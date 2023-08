La portaveu del PSOE , Pilar Alegría, ha afirmat aquest dimecres que el PSOE no recolzarà la investidura del líder del PP , Alberto Núñez Feijóo , del proper 26 i 27 de setembre, després la reunió que han mantingut el líder del PP i el líder del PSOE, Pedro Sánchez: Busca "salvar la pell". Segons la seva opinió, Feijóo ha passat de "voler derogar el sanxisme" a "pregar al sanxisme".

La portaveu del PSOE, Pilar Alegría @ep

"La Comissió Executiva Federal ha adoptat una decisió i és que el Partit Socialista no recolzarà la investidura del senyor Feijóo" , ha declarat Alegria a la roda de premsa posterior a l'Executiva Federal del PSOE.

Durant la reunió el líder del PP ha ofert a Sánchez una proposta de dos anys de legislatura i sis pactes d'Estat, cosa que el PSOE considera que demostra que "Feijóo no està treballant pensant en l'estabilitat del seu país, sinó com salvar-lo" pell" , ja que aquest és el seu "únic interès", ha apuntat.

"Si a algú li quedava dubtes que amb aquesta investidura fallida busca la seva supervivència política, amb aquesta proposta ha rebutjat qualsevol dubte", ha ironitzat Alegria i ha dit que la posició del líder popular hagi passat de "voler derogar el sanxisme" a "pregar al sanxisme".

"Ha intentat convèncer-nos de derogar el sanxisme, però els he de reconèixer que li han faltat actituds de persuasió", amb Sánchez, ha indicat en aquesta mateixa línia. Per tant, ha despatxat la proposta de Feijóo d?una investidura de dos anys. " Què ens està oferint, un pacte amb Vox per derogar el sanxisme en dos anys?" , ha criticat.

EL PP MANCA DE CREDIBILITAT PER PROPOSAR PACTES



A Ferraz consideren que l'objectiu de Feijóo és únicament "guanyar temps" davant de competidors interns que segons opinen fonts de la direcció del PSOE, ja s'estan preparant per substituir Feijóo. "Se senten els sorolls del motor dels altres", apunten. Es mostren convençuts que el PP acabarà a l'oposició i per tant "s'obrirà el meló" de la successió de l'actual líder.

Per tant els socialistes rebutgen els sis pactes proposats pel PP en assenyalar que per oferir pactes primer cal tenir credibilitat ia Gènova no en tenen perquè porten "1727 dies" sense renovar el Consell General del Poder Judicial.

A més , ha tornat a qualificar de "fallida" la investidura de Feijóo i ha assenyalat que forma part d'un pla "fals de dalt a baix" que parteix de la "no acceptació" del resultat electoral de les generals del 23 de juliol.

Al seu parer Feijóo es va presentar "de la mà de Vox" amb l'únic projecte de derogar el sanchsimo i tombar "les lleis progressistes" aprovades per l'Executiu però els ciutadans han rebutjat la proposta "de Feijóo i (Santiago) Abascal" ha indicat pel que fa al líder de Vox.

TRANSFUGUISME



Sánchez també ha demanat a Feijóo "màxim respecte al PSOE" li ha retret els "cridaments continus al transfuguisme" al PSOE, segons ha indicat Alegria, que també ha demanat al líder popular que "esmeni els seus portaveus" que hagin fet declaracions en aquesta línia.

Pel que fa a la proposta que Sánchez va portar a la reunió, de renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) abans de final d'any sigui qui sigui elegit president del Govern, Alegría ha assenyalat que Feijóo l'ha rebutjada.

En aquest sentit ha retret al PP que "sempre" que es duen a terme acords entre els dos principals partits és quan el PSOE és a l'oposició i el PP al Govern i per tant ha reclamat al PP que també s'avingui a pactar quan no governen.