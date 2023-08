Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. Fotos: Europa Press

Les negociacions per investir Pedro Sánchez segueixen avançant i dos dels partits clau per aconseguir que el PSOE conservi el Govern - Junts i ERC - han aconseguit introduir una de les peticions al tauler de negociacions: l' amnistia . El resultat de les eleccions del 23-J ha propiciat que el PSOE s'acabi plantejant una mesura que havia rebutjat repetides vegades. Ara els socialistes, quan són preguntats per una possible amnistia, ja no la descarten totalment, i simplement aposten per continuar avançant en mesures que tinguin encaix a la Constitució.

Així s'ha pronunciat aquest dimecres la portaveu del PSOE i ministra d'Educació Pilar Alegría després de ser preguntada sobre si dins de la Carta Magna hi cap una llei d'amnistia, aclarint que el marc dels socialistes "ha estat, és i serà sempre la Constitució" . A més, ha incidit en la importància del diàleg i el respecte amb altres formacions polítiques pel partit. "Nosaltres portem cinc anys prenent decisions polítiques, apostant per la convivència, apostant pel retrobament. I els resultats crec que són molt notoris, molt palpables i molt evidents. Avui es respira convivència, avui es respira retrobament", ha afirmat la portaveu el PSOE, insistint novament que les decisions del Govern de Pedro Sánchez estan avalades "pels catalans i per les catalanes".

Tot i això, molts es pregunten, aconseguirà l'amnistia posar fi al conflicte català? O només serà un altre episodi? Periodistes de l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont apunten que, si no hi ha prou maduresa per part de la societat, aquesta amnistia es podria entendre com una traïció als dos bàndols, ja que s'amnistiaria tots els participants en el procés, tant policies imputats per l'1-O com els polítics catalans i persones vinculades a la realització del referèndum. En aquest sentit, l'aprovació d'aquesta mesura es podria convertir en una arma de doble tall per als implicats, perjudicant electoralment tant el PSOE com els dos partits que lideren l'independentisme, ERC i Junts.

Diverses organitzacions representatives de Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els integrants de les quals es podrien veure beneficiats pels indults, ja s'han pronunciat sobre aquesta mesura i han carregat contra la possibilitat que s'aprovi una llei d'amnistia que "equipari" la tasca que van exercir per frenar el referèndum independentista de l'1-O a Catalunya complint les ordres judicials i els condemnats o imputats per la seva implicació en el 'procés'. "És indecent que el Govern espanyol plantegi equiparar l'actuació de la Policia Nacional amb la dels delinqüents que van participar en un intent de cop d'estat a Catalunya", assenyala el sindicat JUPOL.

I aquesta equiparació que denuncien els policies és la mateixa que es podria considerar una traïció al món independentista, on es veuria amb molt mals ulls que el Govern accepti un pacte que lliure de les condemnes els policies que van participar a l'1-O i que per tant, consideren part de la "repressió" exercida per l'Estat. ERC ja va pagar el preu de mostrar una actitud "pactista" amb l'estat, i ara aquesta acusació podria caure sobre Junts.

Tot i això, les negociacions continuen avançant, i sembla que Carles Puigdemont podria veure amb bons ulls un pacte que li permeti tornar a Catalunya i, sense deutes pendents amb la llei, tornar a aspirar a la presidència.