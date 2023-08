La consellera, en una intervenció. Foto: Europa Press

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat que la proposta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'una legislatura de 2 anys al president del Govern en funcions i líder socialista, Pedro Sánchez, va contra Catalunya i els independentistes".

Ho ha dit en roda de premsa des del Palau de la Generalitat, després que Feijóo hagi traslladat aquesta proposta a Sánchez en una reunió dimecres passat 30 d'agost per evitar, segons ha defensat, que el PSOE segueixi governant gràcies a un pacte amb els independentistes.

Vilagrà ha avisat que la proposta de Feijóo "no dóna cap resposta al conflicte català", una de les condicions que l'independentisme ha posat sobre la taula per negociar la investidura de Sánchez.

REPLICA A SOTERES QUE FALTAR "CONTUNDÈNCIA" AMB RUBIALS

D'altra banda, la consellera ha rebutjat entrar en una "espiral de declaracions i contra declaracions" després que el president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras, assegurés que el Govern no és ningú per demanar la dimissió després de crítiques de la portaveu Patrícia Plaja per la seva reacció amb el cas Rubiales.

"Els fets són claríssims, com també les actituds, les declaracions i les expressions que han fet servir els diferents directius del futbol espanyol i català", ha mantingut.

La consellera ha reiterat que ha faltat "contundència" en la resposta al petó no consentit de Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, i ha assegurat que l'esport femení és una de les prioritats de la Generalitat per a aquesta legislatura.