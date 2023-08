Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Foto: Europa Press

Junts per Catalunya celebra aquest dijous 31 d'agost la seva executiva en plenes negociacions per a la investidura del president del proper govern d'Espanya. Ara mateix el candidat designat és el popular Alberto Núñez Feijóo, cosa que converteix el sí de la formació hereva de Convergència en una cosa poc factible.

De fet, aquesta mateixa setmana la formació no havia acabat de decidir si accediria a la trobada que el màxim dirigent del PP els plantejaria, ja que l'única línia vermella marcada pels populars és Bildu.

L'executiva, que se celebra a un hotel d'Altafulla i no està previst que els dirigents de la formació facin declaracions ni valoracions sobre el que es discuteix.

PUIGDEMONT DESMENT "LES ESPECULACIONS"

Alhora, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat a X que els últims dies hi ha "especulacions" que han anat apareixent en forma d'informació.

"No hi ha cap negociació en marxa amb ningú, ni s'ha presentat cap projecte d'amnistia a cap partit polític, ni per descomptat he pres cap decisió relativa al Consell de la República en funció de les possibles negociacions que es puguin emprendre", ha afegit.