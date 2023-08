Garriga, en un acte del partit. Foto: Europa Press



La Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament investigarà si el líder i diputat de Vox, Ignacio Garriga , va infringir el Codi de Conducta de la Cambra en un míting a Badalona en què es va encarar uns manifestants durant la campanya de les generals.

La comissió ha rebut aquest dijous 31 d'agost una petició de la Mesa del Parlament instant-lo a activar aquesta "investigació preliminar", segons ha explicat el president de la comissió, el diputat de Junts Jaume Alonso-Cuevillas.

La Mesa va obrir el procediment per verificar si el secretari general de Vox va infringir el Codi de Conducta en un acord del 25 de juliol.

"INTERRUMPIR AQUEST MITIN"



A l'acte a Badalona, el 16 de juliol, Garriga va interrompre el seu discurs per encarar-se a un grup de persones que protestava contra Vox. "Interrompré aquest míting i comptaré els metres que tinc amb aquesta gent fins que les forces i cossos de seguretat no desallotgin", va dir, abans de baixar del faristol i dirigir-se cap a ells.

Garriga es va queixar que els Mossos d'Esquadra no haguessin actuat i va assegurar que no hi havia "llibertat política" a Catalunya.

El Parlament facilitarà les declaracions i després es convocarà la comissió per "procedir en el sentit que correspongui", ha dit Cuevillas.

Si la comissió considerés que Garriga va infringir el codi, haurà de donar audiència al diputat i després traslladar un informe, recomanació o proposta a la Mesa.