El Lehendakari Iñigo Urkullu

El Lehendakari, Iñigo Urkullu , proposa celebrar, en el termini d'un any, una convenció constitucional que permeti " pactar una interpretació de la Constitució" sobre la qüestió territorial i "avançar en el caràcter plurinacional de l'Estat" i el desenvolupament de l'autogovern d'Euskadi així com "de la resta de comunitats històriques".

Per a Urkullu, aquesta proposta --que en un acord preliminar a la convocatòria, inclouria també "la bilateralitat o la capacitat de decidir pactada"-- podria constituir "una forma flexible i creativa de plantejar una sortida a l'actual cruïlla política" sense necessitat de modificació prèvia de la Constitució.

En un article titulat "Autogovern basc i model plurinacional de l'Estat", que aquest dijous publica El País, el president del Govern Basc afirma que les eleccions generals del 23 de juliol passat "van ratificar la diversitat i pluralitat a l'Estat".

Per això creu que, ara, a l'inici de la legislatura, "és oportú tornar a formular dues preguntes bàsiques que segueixen vigents". "Per què en un Estat només hi pot haver una nació? i per què l'Estat espanyol no pot ser plurinacional, com ho va ser a la pràctica fins al segle XVIII?", es qüestiona.

Urkullu recorda que, durant aquests anys, ha compartit "reflexions" i "tractat d'oferir respostes constructives a aquestes preguntes".

"He defensat el reconeixement de la realitat plurinacional de l'Estat, així com el model de 'bilateralitat efectiva' amb garanties de compliment del que s'ha acordat. He realitzat propostes per oferir una llera de solució política a les voluntats socials majoritàries de la societat basca, incloent-hi iniciatives adreçades a les institucions europees", afegeix.

El Lehendakari admet que la Constitució del 1978 "va intentar obrir un camí", però recorda també "els intents d'involució que s'han produït des de llavors". "Primer es va intentar 'harmonitzar' i, atès que va fracassar la Loapa (Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic), perquè el Tribunal Constitucional ho va impedir, es va promoure el 'cafè per a tots', igualant per baix per retallar per dalt", ha lamentat.

Així mateix, també esmenta "les clàusules horitzontals de la Constitució, per anar més enllà de la seva naturalesa, i encobrir una invasió de competències de les comunitats autònomes, fins i tot de les seves competències exclusives", amb l'"actitud comprensiva d'un Tribunal Constitucional el prestigi del qual ja no era el que va tenir en els primers temps”.

També assenyala que "es va donar carta de naturalesa a instruments com les lleis de bases i, més recentment, a les comissions sectorials o altres tipus de fòrums autonòmics, per adoptar decisions que afecten l'autogovern, en base a les majories polítiques a l'Estat" . "En definitiva, el canvi anunciat el 1978 es va quedar en una descentralització política i administrativa, però no va anar més enllà", diu.

Pel president del Govern Basc, "ara s'obre una nova oportunitat i pot ser el moment de fer nous passos". En aquest sentit cita el plantejament dels qui, fa 90 anys, el 25 de juliol de 1933, van constituir Galeuzka, “una institució de germanor entre gallecs, bascos i catalans” i que “va ser una proposta constructiva, amb una visió de futur per a un nou model dʻEstat territorial".

"ACORD I PACTE"



"La nostra voluntat continua sent l'acord i el pacte. És obvi que el pacte no se'l pot imposar a l'Estat. En això consisteix la bilateralitat: les dues parts han d'estar d'acord i han d'actuar amb un compromís de lleialtat recíproca. No volem" imposar res a ningú, tampoc no podem acceptar que s'impedeixi al poble basc manifestar la seva voluntat", ha explicat.

Iñigo Urkullu s'ha mostrat segur que "l'experiència històrica ens marca un model factible" perquè hi ha hagut capacitat de "pactar bilateralment amb l'Estat el Concert Econòmic des del 1878 fins avui".

"Per tant, hem de ser capaços de continuar avançant, amb continguts d'acord amb els nous temps, entenent l'acord, sigui parcial o integral, com un pacte o concert bilateral amb l'Estat", afegeix.

Segons el Lehendakari, això és el que s'ha produït amb el model de concert “durant tota la seva història”. "Hem anat ampliant-ne el contingut, avançant en la negociació bilateral amb l'Estat a cada reforma per ampliar-lo, a poc a poc, amb l'acord de les institucions basques i de l'Estat i la ratificació de les Corts Generals mitjançant llei, així com amb l'aval de les institucions europees" , argumenta.

Per això, creu que, ara, "sobre la base d'una autèntica voluntat d'acord", cal "trobar els vímets constitucionals i legals pertinents per donar forma jurídica a un nou pacte, utilitzant la via de l'actualització dels drets històrics, tal com estableix la disposició addicional primera de la Constitució".

En aquest context, suggereix "explorar la figura de la convenció constitucional, un recurs utilitzat en la cultura política anglosaxona, per a l'aplicació de la qual no hi hauria impediment exprés". "No es tractaria d'una convenció constitucional general sinó d'una limitada o específica per actualitzar la interpretació acordada d'una part del contingut", ha dit.

En concret, es refereix a “una convenció constitucional per pactar una interpretació sobre allò que la Constitució de 1978 no ha resolt bé en relació amb la qüestió territorial”. "No seria una fórmula màgica ni un camí expedit, però podria obrir noves possibilitats de desenvolupament futur", ha puntualitzat.

La proposta, segons Urkullu, és “prendre la iniciativa amb un plantejament nou i viable des del punt de vista de la seva constitucionalitat, plantejant un doble pacte”.

Primer, segons assenyala, "signar un acord preliminar de bases per a la convocatòria i desenvolupament d'una convenció constitucional sobre l'autogovern, incloent-hi principis com el compliment íntegre dels marcs estatutaris, el reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat, la bilateralitat, el sistema de garanties o la capacitat de decidir pactada".

En segon lloc, proposa celebrar una convenció constitucional en el termini d'un any per analitzar "l'abast actual i futur de la disposició addicional primera de la Constitució", "l'autogovern de les comunitats d'arrel foral" o, fins i tot, "l'autogovern de les nacionalitats històriques".

Segons la seva opinió, aquesta proposta "podria constituir una forma flexible i creativa de plantejar una sortida a l'actual cruïlla política" i "per pactar una interpretació constitucional específica que, sense necessitat de modificació prèvia de la Constitució, fes possible un avenç substancial al caràcter plurinacional de l'Estat i en el desenvolupament nacional de l'autogovern d'Euskadi i, si escau, també de Navarra i la resta de comunitats històriques". "És a dir, d'aquelles que comptaven amb un model d'autogovern previ a la Constitució del 1978", especifica.

La convenció, segons afegeix, "podria incloure també altres matèries presents a l'agenda de debat polític a l'Estat". "Es presenta l'ocasió d'avançar. Hem de tenir present d'on venim, ser conscients del que podem i no podem fer en aquesta conjuntura. Es tracta d'establir cap on anem i què hem de fer per aconseguir-ho, perquè tenim la possibilitat de evolucionar progressivament i desenvolupar-nos en el nostre ésser", ha conclòs el Lehendakari.