La presidenta de la Comunitat i del PP de Madrid, Isabel Dia Ayuso, ha mostrat aquest dijous el seu suport al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha defensat que cal estudiar "totes les possibilitats" davant un "front anti" que busca " afeblir Espanya". Segons la seva opinió, Feijóo és la garantia que "Espanya no es desballesti per quatre vots".

"Cal estudiar totes les possibilitats per evitar abandonar Espanya en mans d'aquest front anti. Per això, rendir-nos no és una opció i per això és aquí Núñez Feijóo", ha subratllat la dirigent madrilenya durant la seva intervenció a l'acte d'obertura del curs polític del PP de Madrid, a Collado Villalba, abans de la intervenció del líder del partit.

Segons la seva opinió, Feijóo "és la garantia que Espanya no es desballesti per quatre vots" i s'ha preguntat: "quants atropellaments jurídics més aguantarem?" alhora que recordava que Sánchez "ha estat l'únic president que ha estat quatre vegades condemnat pel Constitucional". Per això, ha increpat: "Quines instàncies ens quedaran quan passin tots els límits i en quin mitjà, de manera lliure, ho podrem denunciar?".

Per Ayuso, "la costa avall per la qual pretenen que discorri Espanya amb un nou govern", que és "més un front que un Executiu", portaria "a gran velocitat a un terreny molt perillós caracteritzat per la manca de convivència, el desincentiu social, les lluites identitàries i l'enderrocament de l'Estat de dret".

"Ens estem trobant per primera vegada en moltes dècades amb un front, un front que opera 'en contra de', no a favor d'Espanya. Quina proposta estem sentint aquestes setmanes a favor de la nostra nació? No hi ha propostes. On els delictes, les males pràctiques, la mala gestió seguiran ocultats perquè es necessiten els uns als altres, perquè hi ha una missió anti que ho justifica tot. Facin el que facin, és el seu bàndol", ha subratllat.

Ayuso ha subratllat que en aquest projecte de bàndol "la fi justifica els mitjans" i per això acaben "amb els contrapoders fonamentals de la democràcia sota el tot per la causa, abandonant la igualtat davant la llei, les oportunitats, la il·lusió, el futur ".

"Jo no he sentit encara Sánchez ni els seus socis parlar de res per al conjunt dels espanyols i per això el PP serà la veu d'aquests milions d'espanyols que no volen i que no volem això. Això és el que anem a parlar durant aquest mes tan important i que volen esborrar com tot el que és incòmode però vull que escoltin: Som aquí", ha remarcat la dirigent madrilenya, alhora que ha exalçat que Feijóo hagi estat capaç en "temps rècord" d'unir al partit i guanyar les eleccions.

APERANT DE MANERA BISONYA A UN PARTIT ELS PRINCIPIS DELS S'ESFUMAREN

En tot cas, durant el discurs, la presidenta madrilenya ha demanat que s'obrin els ulls perquè "la base social del PSOE ha canviat" i ara no és "la igualtat". "No ens adonem d'aquest canvi i estem apel·lant de manera bisona a un partit els principis del qual es van esfumar i uns suposats valors socialistes que, com dic, ja no existeixen", ha assenyalat a continuació.

Ayuso ha posat èmfasi que "la guàrdia del PSOE és maltractada, no té res a fer", ja que "han fabricat un monstre que ja no respon al seu amo, al seu creador".

"Avui és que ja no som iguals davant la llei, els espanyols no veuen condonats els deutes o les multes o quan cometen un delicte perquè són amics d'una altra persona. Funciona així. No som iguals tampoc a l'hora d'accedir a serveis públics, a la funció pública. Ja no som iguals en aquesta Espanya", ha assenyalat tot seguit.

SÁNCHEZ ÉS EL PRIMER QUE ENGANYA

Per a la cap de l'Executiu madrileny, busquen "enganyar en tot" i el mateix president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, és "el primer que enganya els nacionalistes". "Hi haurà independència? Sí o no? Si no n'hi ha, ¿per què tant de mal? ¿Per què marejar i enganyar?", ha llançat a continuació.

Ayuso considera que el sanxisme "és enganyar-ho tot ia tots" i ha alertat que cada vegada s'està "més a prop d'una república federal laica i plurinacional". I és que ha posat el focus que "el problema és que Espanya no té amb Sánchez un govern a l'alçada dels desafiaments globals, ni sobirania, ni visió de futur, ni lideratge".

La presidenta madrilenya ha incidit que una cosa molt "preocupant" també és que "tot es polititza" i "es criminalitza la vida normal i es normalitza el crim". Hi ha una inversió de valors total. Un filet, una floreta, la lletra d'una cançó, el cotxe, ser home, criticar el govern, tenir un patrimoni... Pensar diferent és un crim.

"La secessió, els insults a la Corona, beneficiar amb el CIS, delinquir avisant que es tornarà a fer... això és el normal, això és el que hem d'assumir com a normal", ha criticat.

"MADRID FRENA EL NEGOCI DELS NACIONALISMES"

Com a contrapès, la presidenta regional ha tornat a situar Madrid, des d'on "seguiran defensant el liberalisme a l'espanyola, que és generós, valent, creatiu, l'alegre Madrid que pensa a Espanya". En aquest punt, ha recordat que "el 45% dels madrilenys" no han nascut a l'autonomia i ha defensat que "quan un madrileny un espanyol perd l'esperança, la llibertat o la prosperitat sap que a Madrid, a casa seva, té la seva oportunitat".

"Madrid frena el discurs i el negoci dels nacionalismes perquè Madrid és obertura, és aliança, barreja, contrastos, integració, mestissatge i patriotisme la que sap que ni Espanya ni les seves regions són terrers i que és la casa de tots la que reivindica els valors occidentals i la història d'Espanya. Entre nombroses mesures tenim una llei de mercat obert que ajuda que tots els empresaris i tots els autònoms d'Espanya operin aquí com un més. Això és fer país, això és fer nació", ha remarcat.