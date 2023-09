Rovira, en un acte del partit. Foto: Europa Press

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha replicat al lehendakari Íñigo Urkullu que a Catalunya hi ha "una majoria social per anar més enllà" de la seva proposta de reflexió constitucional i que aposta per l'amnistia, l'autodeterminació i el progrés social.

Així s'ha manifestat al seu perfil de X després que Urkullu hagi plantejat celebrar una convenció per reinterpretar el model territorial de Constitució i avançar a l'autogovern de les comunitats autònomes històriques.

"Des del concert econòmic basc, amb uns trens que han de funcionar i la protecció dels furs, s'han de poder fer propostes de reflexió constitucional (?!)", ha ironitzat Rovira.