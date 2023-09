Trias, durant la sessió de recerca de Jaume Collboni. Foto: Europa Press

Va guanyar les eleccions municipals, no va poder governar pels pactes i hauria decidit deixar el Ple de l?Ajuntament de Barcelona. Xavier Trias hauria decidit renunciar a la seva acta al consistori barceloní i fins i tot hauria posat data a la seva sortida, que seria el mes que ve, a l'octubre, segons ha publicat aquest divendres 1 de setembre Tot Barcelona.

De fet, Trias havia dit que si no tornava a ocupar el càrrec d'alcalde, no es quedaria "escalfant la cadira", de manera que ara que es posarà en marxa el curs polític podria aprofitar la sessió fixada per al 27 d'octubre per a fer-ho.

A finals de juny havia anunciat que renunciava a cobrar cap sou encara que tingués acta de regidor (únicament percebria remuneració per assistències als Plens ia les comissions municipals de què pogués formar part), i ara la seva trajectòria a l'Ajuntament ja tindria la data de caducitat fixada.

Trias ha estat regidor al consistori barceloní entre el 16 de juny del 2003 i el 15 de juny del 2019, ocupant l'alcaldia entre l'1 de juliol del 2011 i el 13 de juny del 2015.