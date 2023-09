Un moment de la sessió. Foto: Europa Press

El ple del Parlament ha avalat recórrer la Llei d'Habitatge davant del Tribunal Constitucional (TC) per presumpta invasió de competències autonòmiques a proposta d'ERC i Junts, amb el suport de la CUP . El PSC i els comuns hi han votat en contra, mentre que Cs, Vox i el PP s'han abstingut.

El mes d'agost passat, ia petició de Junts, un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) va dictaminar que la norma estatal presumptament vulnera la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'habitatge i el principi d'autonomia financera i despesa.

El dictamen va assenyalar la presumpta inconstitucionalitat d'una desena de disposicions sobre polítiques d'habitatge, habitatges de protecció oficial i parcs públics, entre d'altres.

Els republicans havien votat a favor de la Llei d'Habitatge al Congrés, però es van sumar a la petició de Junts de recórrer-la davant del TC després del dictamen del CGE.

JUNTS VEU "INCONGRUÈNCIA" A ERC

La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha retret a ERC la incongruència, en les paraules, d'haver negociat la llei amb el Govern i ara sumar-se al recurs que el seu grup va plantejar primer, tot i que ha afegit que "benvingut sigui el plantejament".

Per part seva, Pau Morales ha defensat que ERC va negociar per preservar competències autonòmiques i aconseguir avenços en la regulació del lloguer, i ha acusat Junts d'"escudar-se en la sobirania catalana" per frenar, entre altres, mesures contra els desnonaments.

La socialista Eva Candela ha recordat que dos membres del CGE van avalar la constitucionalitat de la llei en un vot particular, i ha mostrat la seva sorpresa perquè ERC defensi recórrer una norma que els seus diputats van negociar, alineant-se així amb "governs del PP".

"No es pot estar a missa i repicant", ha dit David Cid (comuns), que ha retret a ERC que negociés la llei amb el Govern i ara vulgui recórrer-la, i ha acusat ERC i Junts de voler tapar les seves diferències ideològiques amb un recurs per motius competencials.

María Elisa Fuster (Vox) ha sostingut que la Llei d'Habitatge completa l'"abandonament del ciutadà corrent" que, al seu parer, ha dut a terme el Govern amb el suport de l'independentisme, i ha retret a ERC i Junts que plantegin recórrer-la per qüestions competencials.

Des de la CUP, Montserrat Vinyets ha advertit que Catalunya viu un "procés d'expropiació legislativa" de les seves competències exclusives, i ha avançat que el grup aviat presentarà una proposició de llei sobre dret a l'habitatge al Parlament.

Noemí de la Calle (Cs) ha lamentat que els independentistes "només fan cas al CGE quan els interessa", i ha criticat que a les negociacions d'investidura demanin una amnistia en comptes de mesures per facilitar l'accés a l'habitatge.

Finalment, el popular Daniel Serrano ha sostingut que els recursos de governs del PP contra la llei tenen lògica perquè el partit s'hi va oposar, a diferència d'ERC. "Estem davant d'un exercici d'hipocresia política. És un joc entre dos exsocis de Govern en què no entrarem", ha apuntat.

CAPELLA DEFENSA L'ACTUACIÓ DEL GOVERN

Acabat el debat, la consellera de Territori, Ester Capella, ha pres la paraula per defensar les polítiques del Govern en matèria d'habitatge: ha assegurat que Catalunya va ser pionera a “sostreure el dret a l'habitatge de la lògica del mercat”, i que aquesta segueix sent una prioritat del Govern.

A més, ha assegurat que alguns s'escuden en la defensa de les competències autonòmiques per defensar un "dret a la propietat sense límits", en referència a Junts, i ha sostingut que la Generalitat és l'única administració que, de moment, ha iniciat els tràmits per aplicar la contenció de rendes del lloguer.