L'alcaldessa de València, María José Catalá , ha assenyalat aquest divendres que aquest mes, al ple ordinari de l'Ajuntament, l'exprimera regidora de la ciutat pel PP, Rita Barberá , serà nomenada alcaldessa honorària i el Pont de les Flors rebrà el seu nom si lexpedient corresponent està acabat.

Rita Barberà @ep

"Aquesta és una de les qüestions que abordarem si pot ser en aquest ple de setembre. Si hi ha l'expedient culminat, per descomptat que ho farem", ha assegurat Catalá.

La responsable municipal s'ha pronunciat així després de la visita que ha realitzat a les obres del Palau de la Música, preguntada pels tràmits per donar al pont de les Flors el nom de Rita Barberá i per designar-la alcaldessa honorària i per si això es farà efectiu al ple ordinari d'aquest mes.

"Aquesta és una de les qüestions prioritàries que abordem, que aprovem a la Junta de Govern per poder aprovar-ho posteriorment en ple. Aquesta és una de les qüestions que abordarem si pot ser en aquest ple de setembre. Si està l'expedient culminat, des de tan bon punt ho farem", ha exposat.

María José Catalá ha ressaltat que aquesta "no és una qüestió de voluntat política" sinó "qüestió que l'expedient estigui culminat" i es pugui tirar endavant. "Per nosaltres sí", ha precisat.