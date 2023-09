Els quatre diputats del PSC que van permetre a Junts constituir grup parlamentari propi al Congrés ja han abandonat els de Carles Puigdemont i s'han inscrit al PSOE amb efectes d'1 de setembre. Al final només han compartit grup amb Junts menys de quatre dies.

Arxiu - Laprtaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

Esquerra Republicana i Junts, els vots dels quals necessita Pedro Sánchez per superar la votació d'investidura, no complien els requisits per formar grup propi al Congrés. Tots dos van aconseguir set diputats cadascun el 23 de juliol, però no van arribar al 15% de vot en les seves circumscripcions, només en dos, i ni tan sols arriben a aquest percentatge al conjunt de Catalunya, per la qual cosa la seva constitució com a grup propi es va quedar en el ràfec.

Al final, el PSOE i Sumar van optar per prestar-los diputats perquè sumessin els seus vots i ajudessin els independentistes a superar el llistó del 15% a Catalunya.

Així, Sumar va cedir a ERC dos diputats d'En Comú --Félix Alonso, de Tarragona, i Júlia Boada, de Girona--, mentre que el PSOE va haver de prestar a Junts quatre diputats del PSC --els dos diputats de Girona, Marc Lamuá i Blanca Cercas, i els de Tarragona, Andreu Martín i Valle Mellado--, ja que els de Carles Puigdemont s'havien quedat més lluny del llistó mínim del 15%.

DEL 28 AL 31



La Mesa del Congrés, gràcies a la majoria que tenen PSOE i Sumar, va donar el vistiplau a aquest préstecs dilluns passat, 28 d'agost, amb el vot en contra del PP i amb l'anunci de Vox de presentar un recurs.

I tot just quatre dies després, aquest primer dia de setembre, els quatre diputats del PSC ja han abandonat les files de Junts per tornar al Grup Socialista, sense esperar ni tan sols que la Mesa del Congrés resolgués el recurs presentat per Vox.

En canvi, els dos diputats de Sumar en canvi, encara continuen aquest 1 de setembre al grup parlamentari d'Esquerra Republicana, segons han confirmat fonts parlamentàries.

Per a la portaveu del PP, Cuca Gamarra, la ràpida reincorporació dels diputats del PSC és "una prova més del frau" que segons ell es va cometre en autoritzar el grup de Junts.

"No han esperat ni Nadal per tornar a casa com l'ametller --ha ironitzat a la xarxa social X abans coneguda com a Twitter--. Seguirem amb la nostra denúncia".