Illa va reiterar el compromís amb la investidura de Pedro Sánchez i va subratllar que el PSC està treballant de manera meticulosa i discreta en aquest procés. EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha recordat aquest dissabte que al candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no li donen els números" per al procés d'investidura i ha definit el recorregut d'aquest procés com a curt.

En declaracions als mitjans a Roses (Girona), ha dit que a les eleccions generals del 23J "els ciutadans van dir 'no' a un Govern de dreta i ultradreta i van dir 'sí' a un Govern progressista".

També ha assegurat que el seu objectiu és la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i que per això el PSC està treballant de "forma metòdica i amb discreció".

"Respectem els processos, posicionaments i mecanismes de presa de decisions que tinguin la resta de formacions polítiques, també demanem que respectin els nostres", ha afegit.

Ha aprofitat la visita a l'Ajuntament de Roses i al de Vilafant (Girona) per constatar "les ganes de fer coses i l'energia que hi ha" per resoldre problemes vinculats amb l'àmbit educatiu, sanitari, d'ordre públic i d'ordenació del territori.