Reyes titlla Pedro Sánchez d'estar "disposat a vendre i trossejar" Espanya. EP

La portaveu del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, ha defensat aquest dissabte que la dignitat d'Espanya "no es ven mai, ni per un grapat de vots", en referència a les negociacions del PSOE davant d'una possible investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

Ho ha dit en un acte del partit a Esplugues de Llobregat (Barcelona) amb l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol; l'alcalde Pontons (Barcelona), Josep Tutusaus; l'alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes; el regidor de l?Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez.

Montserrat també ha declarat que "Espanya necessita un govern de la majoria d'espanyols i no dirigit per Otegi, Junqueras i Puigdemont" i ha afegit textualment que, per a Sánchez, pel poder tot s'hi val.

Santi Rodríguez ha definit el pacte que ofereix Pedro Sánchez per governar com una confrontació i el pacte d'estat del PP com un “pacte per a la convivència”.

En aquest sentit, Rodríguez ha assegurat que “només amb convivència es pot viure sense confrontacions”.

ELS ALCALDES



"Quan governes t'has de preocupar del dia a dia dels veïns, però també marcar terreny amb altres iniciatives", ha afegit Xavier García Albiol.

Manu Reyes ha assegurat que Feijóo "sap gestionar bé els recursos públics perquè Espanya torni a ser novament una locomotora a Europa" i ho ha definit com un president assenyat i raonable.

Ha afegit que Pedro Sánchez està "disposat a vendre i a trossejar el país, simplement per mantenir-se a la poltrona".

En la seva intervenció, Sirera ha dit que a la gent no li agrada que els polítics no es dediquin "a resoldre els problemes dels ciutadans" i ha ratificat el compromís amb atendre les necessitats de la gent.

Tutusaus ha afirmat que el seu govern municipal es dedica a "millorar la vida de les persones" i ha felicitat el partit pels resultats de les eleccions municipals i generals.