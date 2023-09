Simó també es va pronunciar sobre la vaga convocada per al primer dia de classes i la jornada intensiva a les escoles, tot subratllant la necessitat d'una anàlisi de l'impacte social i pedagògic d'aquesta mesura. EP

La consellera d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Anna Simó, ha defensat que la gestió de l'ús del català a les escoles és una competència "estrictament" de la Conselleria d'Educació.

En una entrevista d''El Periódico de Catalunya' aquest dissabte, recollida per Europa Press, ha criticat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va titllar d'inconstitucional la norma catalana sobre llengües en confirmar el 25% en tres aules: "No pot dir com hem de regir l'educació al país i menys en matèria lingüística”.

Ha dit que el català i l'aranès són les competències lingüístiques que estan en risc, "com ja s'ha vist i com es veurà a les anàlisis dels resultats de les competències bàsiques".

VAGA



Sobre la vaga convocada per al primer dia de classes, la consellera ha declarat que es vol reunir amb la taula sectorial abans de començar el curs, però “no amb l'objectiu de desconvocar-ne cap vaga”.

La consellera ha constatat la falta d'entesa amb els sindicats, el calendari dels quals i el d'Educació no quadren: "No em puc inventar un pressupost".

Després de ser preguntada per la jornada intensiva, ha explicat que vol fer una anàlisi de l'impacte social i pedagògic de la mesura i ha emfatitzat que no s'ha aplicat en altres àmbits com a les empreses: "Hem d'avançar en paral·lel".

Simó ha exposat la seva preocupació per millorar en competències bàsiques, però també la segregació escolar, el racisme, el masclisme o el bullying.