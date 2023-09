L'esdeveniment se centrarà a discutir noves tecnologies per a la producció alimentària i abordarà temes crítics com la sequera, l'aigua, els productes fitosanitaris i els fertilitzants. EP

Còrdova acull des d'aquest diumenge, 3 de setembre, i fins dimarts dia 5 la Reunió Informal de Ministres (RIM) d'Agricultura de la Unió Europea (UE), en el marc de la Presidència Espanyola de la UE, i s'hi abordaran les noves tecnologies al servei de la producció alimentària, amb temes relacionats com la sequera, l'aigua, els productes fitosanitaris i fertilitzants, alhora que “es projectarà Còrdova a la resta de la Unió Europea i del món, perquè durant tres dies serà la capital no sols agroalimentària d'Europa, sinó també la capital política de la Unió Europea”.

Així ho ha subratllat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació en funcions, Luis Planas, que presidirà aquesta trobada informal on exposarà la intenció de la Presidència espanyola d'impulsar la proposta legislativa sobre noves varietats de plantes produïdes mitjançant noves tècniques genòmiques (NTG ), presentada per la Comissió Europea el 5 de juliol passat, segons ha informat el Govern en una nota.

Aquest nou marc legal, segons defensen des de l'Executiu espanyol, permetrà fer servir les noves tècniques genòmiques en els processos d'obtenció de varietats vegetals per escurçar el temps i abaratir els costos en comparació dels mètodes convencionals. D'aquesta manera, es podran desenvolupar noves varietats millor adaptades a les noves condicions climàtiques derivades de l'escalfament global, particularment a les condicions de sequera, o que siguin més resistents a les plagues i malalties i necessitin menys productes fitosanitaris, o que requereixin una menor aportació de fertilitzants".

A la trobada, que se celebrarà sota el títol 'Les noves tecnologies per a una agricultura més sostenible i resilient', es llançarà el debat ministerial que es desenvoluparà sobre la base del document de treball presentat per la Presidència espanyola, en què es remarca " l'amenaça que suposa per al planeta la creixent inseguretat alimentària a causa del canvi climàtic, les crisis econòmiques i els conflictes bèl·lics, circumstàncies que posen en risc la consecució de l'objectiu d'eradicar la gana i la malnutrició el 2030”.

Planas ha precisat a més se centrarà en "un tema fonamental per a la discussió dels propers mesos i anys, que són les noves tecnologies aplicades a la producció alimentària".

Sobre això, Planas ha asseverat que s'abordarà la sequera, perquè "és un dels aspectes en què cal tenir en compte l'aplicació de les noves tecnologies per a la producció agroalimentària", tot això "en un moment clar de canvi climàtic i ja no és un problema de tenir, com abans, uns períodes de sequera que podien produir-se cada vuit o deu anys”, perquè “en aquest cas, les sequeres i les altes temperatures es produeixen de forma més intensa i propera”.

Davant d'això, ha defensat "lluitar contra el canvi climàtic" i "adaptar-nos" a "un context de menor pluviometria i menor disponibilitat d'aigua", perquè "cal continuar vivint i produint aliments que són necessaris per a tota la població", per això que "en aquest context és absolutament necessari buscar noves tècniques" sobre les quals es parlarà en aquesta reunió.

En aquest sentit, considera que "cal evitar pèrdues d'aigua i utilitzar millor la que hi ha", així com "utilitzar aigües regenerades, reciclades i depurades de l'ús urbà que es poden fer servir, i la possibilitat de la dessalació".

D'aquesta manera, el ministre ha advocat per "utilitzar no només un regadiu de precisió, sinó que eviti pèrdues i utilitzar fonts alternatives, aigües regenerades o bé dessalació", alhora que ha remarcat que "no hi ha una solució màgica i el que prometi aigua sense més comet un acte de demagògia".

"ALIMENTACIÓ MÉS NATURAL"



També, el ministre ha assenyalat que s'analitzarà "la reducció de l'ús dels productes fitosanitaris i dels antibiòtics a l'alimentació animal i com aconseguir una alimentació més natural", a més de tractar "els ecoregímenes de la PAC, que són molt importants per a preservar el medi natural i continuar produint aliments", i "les noves tècniques d'edició genètica", amb "la possibilitat d'intervenir en la producció vegetal amb tècniques que permetin incrementar la productivitat, reduir l'ús de l'aigua i utilitzar menys productes fitosanitaris o menys fertilitzants".

A més, ha comentat que els ministres d'Agricultura tindran dilluns al matí "intercanvis i discussions amb els investigadors que projectaran la idea de Còrdova no només com a producció agroalimentària, sinó com a innovació agroalimentària". Aquests tres dies hi haurà contactes amb les denominacions d'origen d'oliva i el vi de la província, amb la Universitat de Còrdova i amb els centres de recerca, entre d'altres.

Mentrestant, ha exalçat que "Còrdova té un nom per si mateix, per història, cultura, tradició, però a més té una realitat agroalimentària fortíssima", perquè "els agricultors i ramaders i la indústria agroalimentària són fonamentals", però "ho és també la investigació i la docència”, atès que “la Universitat de Còrdova, tant l'Escola d'Enginyers Agrònoms, com la Facultat de Veterinària, i els centres de recerca són molt importants per al futur del sector”.

Des del Govern han subratllat que la Presidència espanyola ha elegit Còrdova per a aquesta trobada per la seva "estreta vinculació" amb el món agrari, així com han destacat que el cultiu de l'oliverar és "emblemàtic" en aquesta província que compta, a més, amb 13 Denominacions d'Origen Protegides (DOP), principalment d'oli d'oliva, pernil i vi.

Des del punt de vista formatiu i de recerca, tant la Facultat de Veterinària com l'Escola Superior d'Enginyers Agrònoms i de Montes de la Universitat de Còrdova (UCO) tenen un "ampli reconeixement acadèmic, especialment en investigació oleícola", segons ha valorat també el Govern, que ha ressaltat que la UCO manté "un compromís ferm amb el futur amb l'evolució cap a les noves tecnologies, la innovació i la digitalització de l'agricultura".

Així mateix, Córdoba atresora "un patrimoni històric d'enorme valor, representatiu de la barreja cultural i de les arrels històriques espanyoles, a la qual cosa se suma una rica varietat gastronòmica elaborada sobre la base de les produccions locals".

EL PROGRAMA



Els participants en aquesta trobada tindran diumenge una sessió divulgativa sobre l'oli d'oliva verge extra, aliment essencial de la dieta mediterrània, al Palau de Congressos de Còrdova, i després visitaran la Mesquita-Catedral. Dilluns ho faran a una finca experimental al Campus de Rabanals de la Universitat de Còrdova, la vinya i el Llar dels Ponts i els Cellers Alvear, tot això a Montilla al matí, mentre que a la tarda visitaran l'espectacle Córdoba Ecuestre a Caballerizas Reales de Córdoba.

Després, dimarts tindrà lloc el plenari dels ministres d'Agricultura dels 27 països de la UE al Palau de Congressos de la capital cordovesa, amb l'assistència del comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Janusz Wojciechowski.

Luis Planas ha subratllat que, "des del punt de vista dels països tercers, som una potència agroalimentària", destacant "el saldo positiu a les exportacions". Per tant, creu que "no cal tenir por del futur" i ha asseverat que comprèn "les preocupacions del sector" i les comparteix.

Al fil, considera que "hi ha temes de futur", com el fet de "com aconseguir en les circumstàncies complicades, com són les derivades de la guerra d'Ucraïna i de les altes temperatures i l'escassa pluja, continuar produint", defensant en aquest cas els ajuts directes de l'Executiu central, sent "instruments de suport en aquesta conjuntura difícil".