Aquests desacords dins de l'independentisme català afegeixen una capa de complexitat a les converses, just quan el PSOE necessita el suport dels dos líders per assegurar la investidura de Pedro Sánchez. EP

A l'inici de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, l'enfrontament constant entre Oriol Junqueras i Carles Puigdemont s'ha convertit en un problema per al Govern. Una moguda estratègica de Junts per Catalunya al Parlament ha portat ERC a votar a favor de recórrer al Tribunal Constitucional la Llei d'Habitatge, que va ser prèviament impulsada i recolzada per aquest mateix partit al Congrés.

La pugna entre Puigdemont i Junqueras, que data del cop a la democràcia del 2017, és un punt crític a l'escenari independentista català. Sánchez necessita tots dos per mantenir la seva posició a La Moncloa , encara que la relació del PSOE amb ERC és més sòlida a causa d'acords previs i els indults. La confiança entre Ferraz i Waterloo, on hi ha Puigdemont, està en construcció. El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, està intentant acontentar les dues parts en aquesta fase inicial de les negociacions. Puigdemont ha guanyat reconeixement per la lluita del Govern espanyol per l'oficialitat de les llengües catalana, gallega i basca a la Unió Europea, mentre que ERC ha aconseguit avenços en l'ús de llengües cooficials al Congrés dels Diputats.

Tot i això, Bolaños ha aclarit que la negociació per reformar el reglament de la Cambra s'està duent a terme amb altres grups. El principal punt de discòrdia se centra en l'amnistia sol·licitada per Puigdemont i altres involucrats en el procés independentista, una mesura de difícil encaix a la Constitució espanyola segons la majoria dels juristes.

LA DIADA AUGMENTA LA TENSIÓ

El PSOE busca equilibrar les dues negociacions, com ja va fer per a l'elecció de la Mesa del Congrés. Sánchez confia a aconseguir la investidura després del probable fracàs de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo a finals de setembre. La proximitat de la Diada (11 de setembre) ha augmentat la tensió a l'àmbit independentista català, amb partits i associacions pressionant entre si i fomentant el conflicte entre ERC i Junts per Catalunya.

El Govern encara no ha entrat en detalls sobre la negociació, però ha reiterat que el límit és la Constitució. Íñigo Urkullu, lehendakari basc, ha proposat un canvi en el model territorial sense necessitat de modificar la Constitució, mentre que Pilar Alegría, ministra d'Educació i portaveu del PSOE, suggereix un canvi en el model de finançament com a possible solució. El Govern també està disposat a escoltar el PNB i ha encunyat el terme "Espanya multinivell" per descriure els seus plans de reforma.

Alegria ha destacat l'ampliació de les relacions entre el Govern central i les comunitats autònomes durant aquesta legislatura, i ha millorat la col·laboració i el cogovern.