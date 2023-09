La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a l'acte de Sumar a Tarragona.

Yolanda Díaz ha viatjat a Brussel·les per veure's les cares amb Carles Puigdemont. Aquesta reunió tindrà lloc aquest dilluns a les 12.00 hores, tal com ha avançat El Debat, i servirà per explorar les vies amb què el líder independentista pot posar la investidura de Pedro Sánchez.

La reunió, que no ha estat programada en l'agenda oficial de la vicepresidenta segona en funcions, s'ha mantingut en completa confidencialitat, a pesar que s'ha estat planificant "durant diverses setmanes", segons persones familiaritzades amb les converses.

A l'inici del dia, Sumar evitava confirmar la trobada, que es duu a terme un dia abans que l'expresident de la Generalitat faci públiques les seves condicions per a recolzar la investidura de Sánchez. A més, aquest lideratge de Dies posa en evidència les paraules del PSOE, en les quals confirmava que la formació socialista era qui estava portant el pes de les negociacions.

Sumar ha assenyalat que aquests dies que han mantingut contactes d'alt nivell amb JxCat en un esforç per construir ponts. A més, en la delegació es troba Jaume Asens, una figura destacada dels Comuns que serveix com a enllaç entre Díaz i Puigdemont.

Fa aproximadament un mes i mig, la vicepresidenta en funcions va designar a Asens com a líder de les converses amb Puigdemont en el seu nom, amb l'objectiu d'establir un diàleg amb Waterloo.

A més, Asens està a càrrec de coordinar un equip de 20 experts legals que estan examinant els abastos d'una possible llei d'amnistia, que Junts per Catalunya i ERC estan demandant a canvi del seu suport. Mentre que el PSOE mostra cautela i evita abordar el tema de l'amnistia, Sumar treballa en la normalització de la discussió sobre aquest assumpte.