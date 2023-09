Foto: Europa Press

Si existia algun dubte, ha quedat dissipat: Pere Aragonès acudirà a la manifestació de la Diada Nacional de Catalunya el proper dilluns 11 de setembre. El president de la Generalitat ho ha confirmat aquest dilluns 4 en una entrevista concedida a Els Matins de TV3, en què també ha parlat d'altres temes de l'actualitat política.

Aragonès ha assegurat que Carles Puigdemont "hauria d'estar inclòs" en una eventual llei d'amnistia, assegurant que aquesta legislació hauria de "cobrir totes les persones represaliades", cosa que inclou Puigdemont, segons ell. "Serà un plaer rebre'l al Palau de la Generalitat, tal com hem fet amb els presos polítics quan han estat alliberats", ha afegit Aragonès.

Preguntat per si Borràs podria incloure's en aquesta amnistia per la condemna per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha diferenciat el cas de l'expresidenta del Parlament del de Puigdemont.

"L'amnistia no inclou persones, inclou fets. I el cas de Borràs no té res a veure amb l'1-O", ha sostingut, encara que sí que ha assegurat que la líder de Junts va ser espiada amb Pegasus.