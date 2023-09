Sánchez, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez ha advocat aquest dilluns 4 de setembre perquè la propera legislatura sigui la que "deixi enrere definitivament" la ruptura que es va viure a Catalunya el 2017 amb el procés .

En una intervenció a l'Ateneu de Madrid, Sánchez ha afirmat que "és el moment de la política " i de "passar pàgina", així com d'aprendre dels errors del passat i tornar a la via que mai no es va haver d'abandonar, és a dir , continuar avançant en la convivència.

En aquesta mateixa línia, Sánchez ha defensat les polítiques que va dur a terme sobre Catalunya a l'anterior legislatura en assenyalar que van ser "valents i arriscades" i en alguns casos "incompreses" per la societat espanyola. En tot cas, ha assenyalat que han estat "plenament constitucionals" i que a més "han funcionat". Per tant, s'ha mostrat partidari d'insistir a la mateixa via.

El líder del PSOE ha donat per fet que tornarà a formar Govern i confia en un acord amb altres formacions que al seu parer "es pot, es deu i es realitzarà", ha indicat. A més, ha demanat donar-li continuïtat a aquesta legislatura "sense dilació" tan aviat com passi aquest temps "inútil" que el líder del PP, Albert Núñez Feijóo, té fins a la sessió d'investidura del 26 de setembre, segons ho ha qualificat Sánchez.

En aquest sentit ha criticat que el president popular hagi decidit "entretenir" la societat intentant tirar endavant la seva investidura, ja que "no li donen els números" ha retret.

A més, ha assenyalat que intentarà amb totes les seves forces fer possible l'acord per a un nou Govern i ha assegurat que quan Feijóo fracàs sol·licitarà el suport del Congrés dels Diputats quan el cap de l'Estat els ho encarregui.