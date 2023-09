Vidal, en una intervenció al Congrés. Foto: Europa Press

La diputada de Sumar i dirigent d'En Comú Podem, Aina Vidal, assumirà el càrrec de portaveu adjunta primera del grup parlamentari al Congrés, tal com ha informat la formació catalana. Des dels comuns han emmarcat el nomenament de Vidal, que va ser cap de llista per Barcelona a les eleccions del 23J, en una legislatura on Catalunya "té molt a dir" en reptes com "encarar el reconeixement plurinacional i seguir avançant en matèria social i democràtica".

Vidal ja va ser la legislatura passada la portaveu d'En Comú Podem al Congrés i és considerada una persona propera a la líder de Sumar, la vicepresidenta segona en funcions Yolanda Díaz. Els comuns tenen cinc diputats assignats a la seva quota dins la nova confluència d'esquerres.

El 25 d'agost passat Sumar va registrar el seu grup parlamentari amb 31 diputats que es defineix com a "plurinacional" i que està encapçalat per Yolanda Díaz i Marta Lois, però va deixar pendent per més endavant la designació de portaveus adjunts de Compromís i les altres set formacions que ho integren.

Precisament la definició d'aquests llocs a l'organigrama posa en relleu la confecció dels equilibris interns dins de Sumar i que també ha despertat tensions, ja que Podem aquest mateix dilluns ha reclamat disposar del seu espai en el repartiment dels portaveus adjunts.

Aquest dilluns 4 de setembre, el coportaveu estatal del partit morat ha advertit que invisibilitzar la formació estada en aquesta terna de càrrecs, així com dins del govern, només generaria desil·lusió dins el nou espai a l'esquerra del PSOE.

Tal com ha avançat El Periódico de España i indiquen fonts de la coalició, en les negociacions sobre el funcionament de Sumar al Congrés s'ha lliscat la proposta de tres portaveus adjunts.

En aquesta terna una recau en els comuns, com ja ha confirmat la confluència catalana, i el partit morat no hi figuraria. D'aquesta manera, Podem ha sol·licitat que es rectifiqui i se'ls atorgui veu pròpia dins del grup parlamentari i també a l'Executiu.