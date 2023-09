L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha reclamat a ERC i Junts que exigeixin el "reconeixement explícit" de l'1 d'octubre per negociar amb els que vulguin governar a Espanya, en al·lusió a una futura investidura del president del Govern en funcions i secretari general del PSOE , Pedro Sánchez. "Qualsevol negociació amb el partit que vulgui governar l'Estat només pot ser assumible si passa pel reconeixement explícit" de l'1-O, ha defensat l'entitat en un comunicat aquest 4 de setembre.

L'ANC reclama a ERC i Junts "que es posin d'acord, no pas per votar presidents de l'Estat repressor, sinó per activar la majoria política del Parlament i fer efectiva la independència".

L'entitat independentista ha avisat dels perills de perdre de vista l'objectiu de la independència a l'hora de definir la postura útil i eficaç dels partits independentistes de cara al seu paper institucional a l'Estat.

Ha apostat per no arribar a cap acord que no passi per fer efectiva la independència: “Només amb el fet de no arribar a cap acord amb les institucions espanyoles que no sigui respecte del que el Parlament decideixi per fer efectiva la independència, podem debilitar i precipitar la fallida de l?Estat", ha defensat l?ANC.