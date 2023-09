L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont / @EP

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball en funcions, Yolanda Díaz , i l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont , han finalitzat la seva trobada aquest dilluns al Parlament Europeu a Brussel·les "optimistes" i han assegurat que n'hi haurà més reunions.

Així ho ha assenyalat Díaz en declaracions als mitjans de comunicació al final de la reunió, de gairebé de tres hores de durada i després de les dues parts han emès un comunicat conjunt en què assenyalen que la trobada ha transcorregut "amb normalitat" i en un to “cordial”.

També han participat a la cita el dirigent d'En Comú Podem, Jaume Asens, i l'eurodiputat Antoni Comín, que igual que Puigdemont també està fugit de la justícia espanyola.

La raó d'aquesta reunió, segons una invitació divulgada per l'oficina de Puigdemont, és “intercanviar opinions sobre el moment polític actual”. Aquesta trobada té lloc en un moment en què el Govern està en converses amb els partits independentistes sobre la possibilitat de promulgar una llei d¿amnistia per als delictes vinculats al procés d¿independència. Tant Junts com ERC han plantejat aquesta amnistia com una de les condicions per recolzar la investidura de Pedro Sánchez.

Aquesta és la primera ocasió en què un ministre del Govern es reuneix amb Puigdemont des que ell es va traslladar a Bèlgica a finals d'octubre del 2017, moment en què es va convertir en un fugitiu de la justícia.