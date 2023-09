El vicesecretari de Cultura i Societat Oberta del PP, Borja Sémper, ha qualificat aquest dilluns d'"inèdit" i d'"escàndol" que la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz , viatgi a Brussel·les per veure's amb l'expresident català, Carles Puigdemont, un "pròfug de la Justícia", intentant "aplanar" el camí a la investidura del socialista Pedro Sánchez. Dit això, ha recalcat que el contacte que el PP tindrà amb Junts al Congrés és "completament diferent" perquè s'emmarca en la recuperació de la "normalitat institucional".

El vicesecretari de Cultura i Societat Oberta del PP, Borja Sémper @ep

En una roda de premsa a la seu del PP, després de la reunió del comitè de direcció del partit, Sémper ha assenyalat que avui "el Govern d'Espanya se n'ha anat a Brussel·les per reunir-se amb un pròfug de la Justícia que no pot entrar a Espanya amb l'objectiu que Pedro Sánchez pugui ser investit president.

Sémper ha criticat que es vegi com a normal que el mateix Govern es traslladi a Brussel·les a reunir-se amb algú que està "fugit de la Justícia", cosa que, segons ha subratllat, no ho és i no es dóna a cap dels països del nostre entorn. "No és normal, ni al fons ni en la forma", ha postil·lat.

CRÍTICA QUE DÍAZ HAGI REBUTJAT VEURE'S AMB FEIJO



En aquest sentit, ha criticat que Díaz hagi rebutjat reunir-se amb Feijóo, però viatge a la capital belga per veure's amb un "fugat de la Justícia" quan, segons ha recalcat, l'objectiu d'aquesta reunió és buscar la investidura de Pedro Sánchez "a qualsevol preu".

"I això ens sembla un profund error per a la política espanyola, un error del qual ens lamentarem malauradament en els propers temps, perquè dels interessos particulars no en surten mai beneficis per als interessos generals", ha avisat.

Sémper ha ressaltat que un Govern format per Sánchez, amb Sumar, ERC, Bildu i Junts es convertiria en "la cabina dels Germans Marx" , cosa que permetria Sánchez dormir a la Moncloa, sense abordar els problemes dels espanyols.

Després de desmarcar-se el PSOE i Moncloa d'aquest viatge de Díaz, el portaveu del PP ha traslladat l'Executiu en funcions que Yolanda Díaz no pot suspendre la seva condició de vicepresidenta i ha afegit que ha anat a Brussel·les a "aplanar" el camí a Sánchez. "Això no només és inèdit, és un escàndol. Trenca qualsevol tipus de convenció política", ha asseverat.

"ESTEM PARLANT DE COSES COMPLETAMENT DIFERENTS"



En ser preguntat si veu incoherent que el PP critiqui aquesta reunió de Díaz amb Puigdemont però després estigui disposat a parlar amb Junts, Sémper ha diferenciat tots dos contactes, ja que, segons ha explicat, la ronda que ha obert el PP s'emmarca a "consolidar la institucionalitat" a Espanya. Segons ha insistit, el seu partit vol “recuperar” la “normalitat institucional”.

"Estem parlant de coses completament diferents, el senyor Feijóo demà mateix podria anunciar que és president del Govern, sabem quina és la fórmula", ha emfatitzat, per destacar la defensa de l'interès general i de la igualtat dels espanyols que realitza el líder del PP.

Sémper ha explicat que la intenció del president del PP de reunir-se amb tots els representants polítics, excepte Bildu, i ha criticat novament que Díaz prefereixi reunir-se amb "un pròfug de la Justícia que no pot entrar a Espanya".

"Donar resposta als interessos dels independentistes i d'un pròfug no és vetllar pels de tots els espanyols", ha declarat, per qualificar d'"oceànica" la diferència entre el que està fent el Govern en funcions i les reunions programades amb els diferents grups.

DEMANA A PAGE "FER ALGUNA COSA" MÉS QUE PARLAR



En aquest sentit, ha afirmat que tenir un candidat com a Sánchez, disposat a modificar l'ordenament jurídic, parlar d'amnisties a la carta i beneficiar qui se salta la Llei és "dolent" per a Espanya.

En aquest punt, el portaveu del PP ha explicat que Feijóo centra els contactes a traslladar el seu programa de Govern. "El PP estarà en la institucionalitat i en les polítiques que impulsaria amb Feijóo de president. Sánchez està a una altra cosa", ha indicat, per afegir que el que vol el PP és "canviar el guió de la política i que torni a estar protagonitzada pels interessos dels espanyols, i no per l'interès d'uns quants”.

Interpel·lat per les declaracions del president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, --afirmant que pactar amnistia amb independentisme no té base moral i vulnera el principi d'igualtat davant la llei--, Sémper ha assegurat que el baró socialista té a la mà "fer alguna cosa més que parlar".

CRÍTIQUES DE SÁNCHEZ A LA PROPOSTA DE FEIJÓO



Després de ser preguntat per les crítiques de Pedro Sánchez a la proposta de Feijóo de governar dos anys i després convocar eleccions --l'ha titllat d'excentricitat--, Sémper ha defensat la proposta "sensata" i "raonable" de Feijóo basada en pacte de Estat. "Això no és una excentricitat, això és tenir alçada i mida d'Estat", ha afegit.

Pel que fa a si després de la reunió de Díaz i Puigdemont, el PP veu més lluny la investidura de Feijóo, Sémper ha respost que la veu "igual de lluny" que fa una setmana. "Ni ens enganyem a nosaltres mateixos ni volem enganyar ningú. La investidura de Feijóo sabem que és molt complicada, però tenim un mandat, que és un mandat expressat a les urnes, amb més de 8 milions de vots", ha conclòs.