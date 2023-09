El grup europeu de Ciutadans ha denunciat davant del Parlament Europeu una exposició organitzada per Junts als passadissos centrals de l'Eurocambra que reivindica les violacions de l'Estat de dret ocorregudes l'1-O sota el títol 'Contribució de Catalunya al progrés social i polític de la UE'. Els liberals reclamen que es retiri part del contingut abans de la inauguració aquest dimarts 5 de setembre.

Exposició denunciada per Cs - CIUTADANS

"L'exposició forma part precisament de l'esdeveniment en què Carles Puigdemont donarà a conèixer les seves exigències al Govern per a un acord d'investidura de Pedro Sánchez", denuncia Ciutadans, que considera que "és una mostra situada en una zona de pas central del Parlament Europeu a Brussel·les composta per textos i fotografies de grans dimensions, entre les quals destaca la imatge d'una urna portada a volades per un grup de persones en actitud de festa”.

“És clar que Catalunya ha contribuït al progrés social i polític d'Europa, però no precisament ho va fer l'independentisme aquell 1-O, trencant tots els límits constitucionals i empenyent els ciutadans als carrers com a barricades humanes. Allò va ser molt greu i il·legal, Puigdemont no pot utilitzar les institucions europees per blanquejar-ho”, ha denunciat l'eurodiputada Maite Pagaza , vicepresidenta de la Comissió de Llibertats Civils.

La formació liberal s'ha dirigit per escrit als serveis corresponents del Parlament Europeu per demanar explicacions sobre el contingut d'aquesta mostra i els controls que s'han seguit fins a la seva exhibició. Les normes sobre les exposicions a l'Eurocambra exigeixen que no es contravingui la dignitat de la institució ni ofenguin o contradiguin els valors sobre els quals es fonamenta la Unió.

"Hem vist amb sorpresa que aquesta exposició inclou una foto que reivindica la consulta anti constitucional organitzat a Catalunya el 2017 , motiu pel qual Carles Puigdemont té causes pendents amb la justícia d'un Estat membre i es troba fugat des de llavors. Adjuntem foto del muntatge de l'exposició Suposem que l'autorització per a l'exposició es va concedir de conformitat amb la normativa que regeix els esdeveniments i les exposicions culturals al Parlament i confiem que comparteixin la nostra preocupació que la manipulació del tema de l'exposició per part dels eurodiputats abans esmentats viola els articles 2 i 3 del reglament esmentat”, afirma CS en el seu missatge.

“Com a Delegació que ha utilitzat el mateix espai, som molt conscients del nivell d'escrutini i de controls que aplica el Parlament, i confiem que aquestes regles s'apliquin a tots per igual. Quedem esperant la resposta i exigim la retirada d'aquesta foto i de qualsevol altra que no se cenyeixi al tema de l'exposició abans de la inauguració demà a les 18 hores”, reivindiquen els liberals.