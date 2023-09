La vicepresidenta i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital en funcions, Nadia Calviño, ha reiterat que el viatge de la líder de Sumar i ministra de Treball en funcions, Yolanda Díaz , a Brussel·les per reunir-se amb l'expresident català, Carles Puigdemont, fugit de la justícia espanyola, no ha estat "per encàrrec" del president en funcions, Pedro Sánchez, i "no està representant en absolut el partit socialista o el Govern".

La vicepresidenta del Govern i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño

"Ella haurà anat com a líder de Sumar, evidentment, perquè no va amb un encàrrec del president del Govern i no reflecteixen i està representant en absolut el partit socialista o el Govern", ha matisat Calviño aquest dilluns en una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, en què no ha volgut aprofundir sobre la seva opinió personal sobre això. "No ho he de comentar en aquest moment tenint en compte la fase en què estem i que es tracta d'una d'una acció que clarament realitza com a líder de la seva agrupació i del seu partit polític", ha afegit.

En aquest sentit, Calviño ha acarat la situació a Catalunya actualment amb què existia l'any 2017, "aquells moments tan dramàtics als quals no volem tornar", ha apuntat.

Així, ha advocat pel diàleg i la concòrdia per a la convivència com la "línia adequada" per continuar. "Seguirem en aquesta línia i no farem passos enrere. No només en els drets de les dones, no només en els drets LGTBI o en tants altres aspectes, sinó també en la convivència a Catalunya i en el conjunt d'Espanya", ha assenyalat.