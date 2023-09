Carles Puigdemont / Captura de Youtube

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont , ha deixat clara la intenció del seu partit a negociar una possible investidura de Pedro Sánchez, però ha posat com a condició que s'arribi a un "acord històric" per asseure's a negociar amb els socialistes .

Ho ha dit a la conferència inaugural de les jornades interparlamentàries de Junts, que se celebren aquest dimarts al matí a l'Hotel Thon del barri europeu de Brussel·les en una sala amb un aforament per a 150 persones.



Puigdemont ha assegurat que estan preparats per negociar un acord històric si es creen les condicions prèvies, i ha afegit que, si no és així, “no té sentit iniciar les converses. La primera de les condicions és identificar els elements del conflicte”, ha afegit.

ELS ELEMENTS DEL CONFLICTE A CATALUNYA SEGONS CARLES PUIGDEMONT

Segons el seu punt de vista, els elements del conflicte són la sentència del 2010 contra l'Estatut ; la criminalització del referèndum de l'1-O ; l' incompliment dels pactes, les inversions i "l'ofegament sistemàtic de l'economia catalana"; i l' aplicació de l'article 155 de la Constitució el 2017. A més, ha remarcat que "Catalunya és una nació" i ha posat èmfasi que per aconseguir aquest estatus és necessària la independència.

"Avui Espanya té un dilema de resolució complexa: repetir eleccions o pactar amb un partit que manté la legitimitat de l'1-O", ressaltava Puigdemont, remarcant que la repetició dels comicis electorals nacionals podria igualar encara més les forces entre els dos blocs, donant pas així a un futur incert.

"Estarem preparats per negociar un acord històric si es creen les condicions prèvies. Sinó, no té sentit embarcar-se en una negociació", apuntava.

Aquestes condicions detallades per l'expresident de la Generalitat passen per aprovar la llei d'amnistia contra tots els polítics que van formar part de l' 1-O i la creació de "mecanismes per seguir el compliment dels acords". Puigdemont ha posat èmfasi en la falta de confiança amb els dos partits majoritaris a Espanya , i ha explicat que aquests mecanismes són imprescindibles des de l'inici de la negociació.

A més, ha deixat clara la necessitat de reconèixer la "legitimitat" de l' independentisme . "Només un referèndum acordat podria substituir el mandat polític de l'1-O", ha sentenciat.