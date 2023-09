EuropaPress 4025402 expresident govern felip gonzalez intervé col·loqui moment

Felipe González ha deixat clar en declaracions a Onda Cero Radio en primer lloc: “Sóc lliure perquè dic el que penso i sóc responsable perquè penso el que dic”.

Per a ell ara mateix s ' “estan posant en risc els fonaments del nostre país” afegint que “l'amnistia no és que esborri el delicte, que també, és que condemna a l'ordenament jurídic democràtic que va processar els que es pretén amnistiar. indultat ha de respondre comprometent-se que no ho tornarà a fer"

En paraules de González, “si el president del govern diu que tot el que es faci es farà dins de la Constitució, d'acord. Però tot seguit cal afegir que, en el marc de la Constitució, no hi caben ni el dret d'autodeterminació ni l'amnistia ”.

“Si els independentistes volen modificar la Constitució, per exemple per incorporar-hi el dret d'autodeterminació, han de saber que han de votar tots els espanyols. Si no, estarem vulnerant la Constitució” així ho ha deixat clar Felipe González en les seves declaracions prèvies a conèixer-se les peticions de Junts al PSOE per investir Pedro Sánchez com a president del govern.

Per a ell “Els que prometen o juren complir la Constitució per imperatiu legal, s'aprofiten dels avantatges i drets d'una constitució no militant, però no estan pensant a complir la Constitució ni tan sols per canviar-la”.

“El PSOE no té RES a veure amb els independentistes ni amb Bildu, per tant no es pot considerar una coalició progressista articular una suposada majoria de govern amb ells”, per la qual cosa segons Felipe González, “tant el PSOE com el PP haurien de deixar clar que no estan disposats a governar en aquestes condicions, ni el PSOE amb Bildu i els independentistes, ni el PP amb Vox”.

Així que la solució per a González és que ja que hi ha "per primera vegada en anys, hi ha prou majoria per fer les reformes més dures que el país necessita, amb el PSOE i el PP. Inclòs això que pretén alguns del dret d'autodeterminació, que en realitat seria el d'autodestrucció” el que es vulgui fer es faci “però això sí, votant tots els espanyols, com exigeix la Constitució que es pretén reformar”.

Perquè segons la seva anàlisi política “els independentistes, Bildu i Vox són decisius perquè tots dos partits majoritaris volen. Tots dos”. Ja que a ell: “no m'agrada el projecte d'això que els seus promotors anomenen majoria progressista i tinc dret a dir-ho. Em sento orfe de representació política i no crec que estigui sol. Hi ha molts espanyols que, com jo, també senten una enorme orfandat de representació política ” en un clar dard al cor del dirigent socialista Pedro Sánchez i el seu equip després d'admetre que “m'han manat callar des del meu partit i els que ho fan no creuen en la llibertat"

