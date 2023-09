Jaume Asens en una reunió del seu partit/ Arxiu @EP

L'exdiputat d'En Comú Podem i negociador de Sumar per a la investidura, ha carregat contra el PSOE en les seves declaracions després de riure's amb Yolanda Díaz i Carles Puigdemont aquest dilluns.

Ha demanat al PSOE que es "decideixi reprendre el contacte amb Junts", en una entrevista d'aquest dimarts a Catalunya Ràdio i "ha subratllat que al seu partit el preocupa que des del PSOE "estiguin trigant, perquè el temps en aquest assumpte és or ", i ha afegit que estan esperant que els socialistes compareguin.

Ha assegurat que les conclusions que extreu de la reunió d'aquest dilluns entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, al Parlament Europeu amb Puigdemont, són que un acord d'investidura és possible i viable : "Tots tenim una consciència clara, una clara convicció que estem davant d'una oportunitat històrica per avançar”.

LAURA BORRÁS SALTA DE LA LLISTA DE PERSONES A LES QUALS LI AFECTARIA L'AMNÍSTIA



Pel que fa a una llei d'amnistia, Asens ha sostingut que qui valori la inconstitucionalitat ha de ser el Tribunal Constitucional i ha apuntat que “en tot cas, ha de ser a posteriori, no a priori” de la seva tramitació. Ha criticat que "no pot ser que hi hagi un grup de diputats que preventivament" considerin la inconstitucionalitat d'una llei , i ha assenyalat que no s'han de quedar atrapats en el nom de l'amnistia, ja que textualment l'objectiu és posar el comptador a zero , girar full i fer un pas ambiciós. Ha afirmat que hi ha altres opcions a sobre de la taula per si no prospera aquesta proposta, ja que aquesta és “el pla A, però això no vol dir que no hi hagi plans B”.

Preguntat en una entrevista a RAC 1 d'aquest dimarts sobre si incloure la presidenta de Junts, Laura Borràs, en una amnistia, ha sostingut que seria difícil encaixar-la perquè "posar-la pot suposar un perill per a la pròpia constitucionalitat de la llei".

Sobre la negociació, ha explicat que es divideix en dues agendes: “Hi ha una agenda o un carril que té a veure amb el problema de fons, amb el problema polític, i després hi ha una agenda sobre qüestions econòmiques”.