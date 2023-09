El PSOE està preparant una reforma exprés del reglament del Congrés per poder utilitzar el català, l' euskera i el gallec en el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, previst pels dies 26 i 27 de setembre.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

El pla és registrar una proposició de llei aquesta mateixa setmana, pactat amb les formacions nacionalistes i independentistes, amb idea que pugui ser admesa per la Mesa del Congrés a la reunió de dimarts que ve i es tramiti pel procediment d'urgència, cosa que suposa escurçar els terminis parlamentaris a la meitat.

Amb la majoria absoluta a la Mesa del Congrés, el PSOE i Sumar portarien aquest text al Ple la setmana del 19 al 21 de setembre per aprovar-lo en lectura única, és a dir, sense passar per la Comissió de reglament, que encara no està constituïda . Es justifiquen equiparant aquest text amb les reformes reglamentàries que, al començament de cada legislatura, només canvien la denominació de les comissions parlamentàries.

Mentre la proposició de llei s'aprova al Ple, per a la qual cosa necessita majoria absoluta i que no es desmarqui cap de les formacions minoritàries, la Mesa del Congrés, gràcies a aquesta majoria de PSOE i Sumar, aniria ja contractant d'urgència traductors per al debat de la investidura de Feijóo.

Previsiblement també caldria repartir cascos perquè els diputats i els serveis de taquigrafia poguessin seguir els discursos en llengües cooficials.

FONS DE ROMANENTS



Per agilitzar tots els tràmits administratius, aquests contractes d'urgència es pagarien amb el fons de romanents que disposa el Congrés amb els excedents que s'han generat any rere any amb les partides pressupostàries no executades. Segons les darreres dades publicades pel Congrés, el 31 de març del 2022, data de tancament de l'exercici 2021, la quantia d'aquest fons era de 108,24 milions d'euros. Ja més endavant es convocaria un concurs públic per assentar aquesta plantilla de traductors.

En roda de premsa al Congrés, el portaveu del Grup Socialista a la Cambra Baixa, Patxi López, ha apuntat que "tenir llengües cooficials és una gran riquesa" i s'ha de fer "el possible" perquè aquests idiomes es puguin utilitzar. "I si per això cal reforçar el reglament, el reformarem", ha dit.

L'ús del català i altres llengües cooficials en els debats parlamentaris a Ple i comissió va ser un compromís que el PSOE va adquirir amb els independentistes d'ERC i Junts a canvi del seu vot perquè la socialista Francina Armengol fos triada per presidir la Cambra i amb això fer-se amb la majoria a la Taula.

En la presa de possessió, Armengol es va comprometre a permetre des del primer dia l'ús del català, l'euskera i el gallec als Plens del Congrés, però dies després va refredar aquesta mesura precisant que es necessitaven tancar alguns serrells.

El Reglament del Congrés no determina que s'hagi de parlar en castellà ni impedeix parlar en llengües d'àmbit autonòmic, però alguns lletrats ja havien advertit que generalitzar l'ús dels idiomes cooficials podia provocar mancances en el procediment parlamentari i generar un risc d'indefensió als altres diputats que no coneixen aquestes llengües.

LLETRATS AVISEN DE RISC D'INDEFENSIÓ I DE DEFECTE PROCEDIMENTAL



Així ho va avisar a Radio Nacional el lletrat Manuel Fernández-Fontecha, que sosté que aquesta mesura necessita certa regulació perquè afecta els drets dels diputats que les desconeixen, podent arribar a causar-los indefensió, perquè necessiten comprendre el que es parla per garantir el necessari debat parlamentari.

"Hi ha una faceta que s'està ignorant: evidentment hi ha un dret a fer servir la llengua cooficial, però també hi ha un dret del diputat restant a la comprensió del que s'està dient", va subratllar.

És a dir, que si no es garanteix aquest dret a la comprensió "podria incórrer en un defecte de procediment pel que fa que no hi hauria un debat pròpiament dit, perquè hi ha una part que no entendria l'altra". "Cal garantir que la utilització de llengües no conegudes per altres diputats no els produeixi indefensió", va resumir el lletrat.

FINS ARA EL PSOE EL REBUTJAVA

Fins a la legislatura passada el PSOE s'oposava a l'ús de les llengües cooficials al Congrés al·legant que el castellà és l'únic idioma oficial a tot l'Estat i en remetia la utilització al Senat. De fet, va votar en contra de tenir en compte una iniciativa plantejada pels seus socis d'Unidas Podemos.

Però ara el context ha canviat i, segons va avançar El Periódico la setmana passada, el PSOE i ERC ja van assolir un principi d'acord per reformar l'article 70.2 perquè deixar clar que "l'orador podrà pronunciar el discurs en qualsevol de les llengües que tinguin caràcter d'oficial en alguna comunitat autònoma d'acord amb la Constitució i el corresponent Estatut d'autonomia".

El ministre de la Presidència va confirmar aquesta negociació dimecres passat i va dir confiar que "properament, el que es trigui a arribar a un acord amb els grups parlamentaris", es pugui garantir l'ús de les llengües cooficials. "Perquè tan espanyol és el castellà com el català, com el gallec, com l'euskera", va remarcar.

El PP ha rebutjat totes les iniciatives plantejades al Congrés per a l'ús del català, l'euskera i el gallec, igual que Vox, que ja ha avançat que aquesta legislatura també s'oposarà a qualsevol reforma en aquest sentit.