El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, en arribar a una reunió al Palau de la Generalitat

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat aquest dimarts la "coincidència" amb l'expresident i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, per avançar cap a l'amnistia i el referèndum.

Ho ha dit a la roda de premsa després de reunir-se a la Generalitat amb el cap del Govern d'Andorra, Xavier Espot, en preguntar-li per la conferència de Puigdemont a Brussel·les sobre les condicions de Junts per negociar una investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

"Hi ha una coincidència en els objectius i en el mètode, a l'eina, que és la negociació", ha destacat Aragonès.

Ha recordat que des que va arribar a la Generalitat va fer clara la seva aposta pel diàleg i per avançar cap a l'amnistia i el referèndum, objectius que també Puigdemont ha posat sobre la taula per arribar a un acord d'investidura.

"Si coincidim i ens coordinem, tindrem més força per assolir els objectius com més aviat millor. Dependrà de les nostres forces i de com ho articulem", ha conclòs Aragonès.