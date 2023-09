El Tribunal Constitucional (TC) ha acordat admetre a tràmit el recurs que va presentar el PSOE contra la decisió del Tribunal Suprem (TS) de desestimar la seva petició de revisar uns 30.000 vots nuls de les eleccions generals del 23 de juliol passat a la província de Madrid i d'anul·lar la proclamació del dirigent del PP Carlos García Adanero com a diputat electe.

Arxiu - Edifici del Tribunal Constitucional.

Segons ha informat la cort de garanties aquest dimarts, la Sala Segona --de majoria progressista-- ha adoptat la decisió per quatre vots a favor i dos en contra --els dels magistrats Enrique Arnaldo i César Tolosa--.

Fonts jurídiques han explicat que el Constitucional té previst resoldre sobre el fons del recurs la setmana que ve, de manera que l'assumpte serà afegit properament a l'ordre del dia.

Els socialistes denuncien que la proclamació com a diputat electe de García Adanero hauria "cercenat" la possibilitat de proclamar el socialista Javier Rodríguez Palacios, número 11 a les llistes de Madrid. Cal recordar que, si s'aconseguia un escó més, el PSOE tindria més fàcil una hipotètica investidura de Pedro Sánchez perquè ja no necessitaria el vot a favor de Junts, sinó que en tindria prou amb una abstenció.

Els magistrats avaluaran els arguments del PSOE, que va al·legar que la negativa del Suprem havia vulnerat el dret fonamental al sufragi passiu en "realitzar una interpretació restrictiva" de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), "respecte a la realització de l'escrutini general i la possibilitat de l'obertura de tots els vots nuls consignats”.

El partit va assegurar també que s'havia vulnerat el dret fonamental d'accés en condicions d'igualtat als càrrecs públics electius, "en produir-se una situació de fet diferenciada entre representants l'àmbit d'elecció dels quals és el local i aquells l'àmbit d'elecció dels quals és provincial o major ".

En aquest sentit, la formació va insistir en els seus 25 folis que "no hi ha a la LOREG cap precepte que prohibeixi expressament reclamar la revisió dels vots nuls que, de fet, estan en poder de la Junta Electoral a l'acte d'escrutini general com a part del sobre número u remès per cada mesa electoral".

L'ARGUMENT DEL PSOE



En el marc del seu recurs, el PSOE va fer referència a la doctrina del mateix Constitucional i va recalcar que la sentència del Suprem evita "com diu" una sentència del TC del 2015 "conèixer de la manera més exacta la veritable voluntat dels electors manifestada a el procés electoral".

En aquest sentit, el partit va retreure que el Suprem adoptés la seva decisió "en funció únicament del nombre de vots necessaris" i va recordar que el Constitucional ja va acceptar el 2015 que es revisés el vot nul a Badajoz, on els vots necessaris per alterar la composició del Parlament era d'"uns 900" respecte a 7.118 vots nuls, davant dels 1.200 necessaris a Madrid respecte a uns 30.000 vots nuls.

Al fil, el PSOE va incidir que "el reduït vot necessari perquè el PSOE pugui obtenir el seu 11è diputat per la circumscripció de Madrid respecte al vot nul declarat a les actes de les meses electorals impedeix considerar que s'estigui fent un exercici abusiu del dret ".

LA DECISIÓ DEL SUPREM



La formació va acudir davant del tribunal de garanties després que el Suprem considerés que "la mera diferència numèrica en els resultats que s'addueixen en aquest cas (1.200 vots) no és prou base per a la revisió".

Els magistrats de la Sala de Vacances van considerar que no s'havien aportat "dades aritmètiques o càlculs estadístics solvents que permetin verificar, tan sols hipotèticament, la rellevància de la revisió de vot en el resultat final i en l'atribució de l'escó controvertit".

El Suprem, en contra del criteri de la Fiscalia, va dir que no es podia acceptar l'argument esgrimit pel PSOE i va recalcar que no podia acceptar-se que en aquest cas "el mer ajustament del resultat" exigís la "fiscalització o comprovació de l'actuació de cada Taula a la comesa de les seves funcions".