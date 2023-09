L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont @ep

L' Associació de Fiscals (AF) i l' Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) han recordat l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, fugit de la justícia espanyola des del 2017, que no pot exigir que el Govern central ordeni la Fiscalia abandona la via judicial contra l'independentisme català perquè "no mana" sobre ella.

La presidenta de l'Associació de Fiscals (AF), Cristina Dexeus , ha assenyalat que les manifestacions realitzades per Puigdemont durant la seva conferència neixen d'un " plantejament sectari ". L'expresident subratllava que posar fi a aquesta persecució judicial "també és responsabilitat del Govern central en funcions, a través de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat".

L'AF, la majoritària de les associacions de fiscals, recorda que Espanya "es regeix per l'imperi de la llei i la separació de poders", i que el Ministeri Públic "no depèn" de l'Executiu "sinó exclusivament de la llei". Dexeus, que ha negat que s'hagi donat una persecució a l'independentisme, ha apuntat que el que sí que hi ha és "una sèrie de fets delictius", alguns ja jutjats i amb sentència ferma, pels quals està processat el mateix Puigdemont.

Per la seva banda, el portaveu d'APIF, Salvador Viada , ha emfatitzat que "el Govern central no pot manar a la Fiscalia segons la llei" perquè és "autònoma", tal com diu l'article 2 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal (EOMF) .

"Per tant, només traint la llei pot el Govern central fer el que li exigeix Puigdemont i, si es fa, i podem acreditar-ho, ho denunciarem", ha postil·lat.

EL DISCURS DE PUIGDEMONT



Puigdemont ha reclamat al Govern central reconèixer "la legitimitat" de l'independentisme, una amnistia als encausats pel 'procés' i garanties de compliment dels acords com a condicions prèvies per començar a negociar el seu suport a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. Tot això sense renunciar a la unilateralitat i, a més, engegant un mecanisme de mediació.

Ha assegurat que aquestes condicions, que creu que ara no es donen, han de precedir una negociació per arribar a un "acord històric" amb l'objectiu de resoldre el conflicte a Catalunya que, al seu parer, es remunta al 1714.

Si no s'accepten aquests requisits –ha sostingut– “no tindria cap sentit” embarcar-se en una negociació d'investidura del candidat del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.