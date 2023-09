Xavier Espot i Pere Aragonès. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat i el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, han acordat crear quatre grups de treball en els àmbits de salut, infraestructures, gestió de residus i energia, i un grup de “reflexió transfronterera”.

Així ho van donar a conèixer en una roda de premsa conjunta després de reunir-se al Palau de la Generalitat, i en què també s'han emplaçat a una propera trobada a Andorra que es produirà "al juny o juliol del 2024".

El dirigent andorrà ha detallat que també estan negociant convenis bilaterals sobre el reconeixement de titulacions de formació professional, en matèria esportiva i en la prevenció i l'extinció d'incendis.

Espot ha explicat que el grup de reflexió tindrà com a objectiu "trobar solucions pràctiques a problemàtiques comunes", entre les quals ha esmentat la pèrdua de poder adquisitiu, les dificultats per trobar vivenda de lloguer assequible i reptes com el canvi climàtic, i ha avançat que els propers passos seran determinar els integrants del grup i la metodologia de treball.

Pel que fa al grup de treball sobre salut, Espot ha recordat que Andorra ja va signar un acord marc amb el Govern espanyol i ara "es tracta de desenvolupar-lo amb qui té transferides les competències", és a dir, la Generalitat, i ha assegurat que servirà per donar més i millor serveis als ciutadans d´Andorra de la comarca de l´Alt Urgell.

Per part seva, Aragonès ha destacat que aquest grup de salut permetrà el desplegament d'infraestructures com un espai de salut mental a la Seu d'Urgell.

Tots dos dirigents també han acordat impulsar les relacions econòmiques mitjançant un acord de col·laboració entre Acció i Andorra Business, per a l'acompanyament d'empreses catalanes i andorranes en la internacionalització.