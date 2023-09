Montilla, en un acte recent. Foto: Europa Press

L' expresident de la Generalitat, José Montilla, ha qualificat de legítim que partits independentistes exigeixin un referèndum sobre la independència de Catalunya davant d'una eventual investidura de Pedro Sánchez, si bé ha reiterat que "no tindria empara legal".

En una entrevista a SER Catalunya , ha cridat a " entendre les raons de l'altre per poder negociar ", a reconèixer la pluralitat de posicions ia posar a sobre de la taula les discrepàncies.

De la mateixa manera, ha desitjat "que hi haguessin més esforços i més actors polítics a Catalunya i Espanya per acostar posicions" i trobar espais per facilitar l'acord, i ha demanat discreció en les negociacions. "Hi ha altres que defensen altres coses, també. ¿O és que les propostes de Vox que voldrien eliminar l'Estat autonòmic són molt constitucionals?", ha reflexionat.

Alhora, ha asseverat que la posició plantejada per l'expresident del Govern Carles Puigdemont aquest dimarts "tampoc no és la situació que havia plantejat fa un parell d'anys des de Brussel·les" i ja no és el bloqueig.

AMNISTIA



Montilla ha insistit que els beneficiats d'una amnistia es comprometessin a no repetir els fets, cosa que ha qualificat de coherent: "Si es tanquen les carpetes, es tanquen per una cosa i l'altra".

Ha dit que no entén que l'expresident del Govern Felipe González afirmés que una amnistia suposaria assenyalar la democràcia espanyola com a culpable del que va passar a Catalunya.

En aquesta línia, ha considerat que des dels antics responsables polítics "es deu una certa fidelitat" als lideratges actuals i que ells mateixos estan "obligats si més no a donar un cop de mà".

LLUITA A L'INDEPENDENTISME



L'exdirigent socialista ha apuntat que "hi ha una lluita des de fa anys per a l'hegemonia que dificultarà la negociació" d'una investidura de Sánchez, cosa que segons ell també ha passat en altres temes.

Ha valorat que Catalunya "no és que estigui malament, el problema és que podria estar molt millor", i ha instat a abordar els problemes reals del país i no parlar dels temes de sempre i ha assegurat que l'Executiu que ell va liderar va prendre decisions "de manera absolutament cohesionada" i ha qualificat de molt elevat el grau de lleialtat entre les formacions polítiques que ho van compondre.