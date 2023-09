L'expresident del Govern Felipe González / @EP

La portaveu del Govern i ministra de Política Territorial en funcions, Isabel Rodríguez , ha agraït a l'expresident Felipe González per la seva trajectòria, però ha recordat que “ara hi ha una altra generació” al capdavant del PSOE liderada per Pedro Sánchez.

Així ha respost Rodríguez després de ser preguntada en una entrevista a TVE, sobre si li dol escoltar que a González "li va costar" votar el PSOE en les últimes eleccions. Segons la ministra, les polítiques de l'expresident "requereixen el respecte de tota una generació", si bé ara és Pedro Sánchez qui està al capdavant d'una nova generació enfocada que "Espanya continuï avançant".

"Jo em quedo amb això, amb l'esforç que el PSOE que va precedir els dirigents que avui estem al càrrec del partit va fer per la nostra generació, per l'Espanya que va modernitzar", ha reivindicat, assegurant que la nova direcció dels socialistes segueix amb "l'essència" del que va fer Felipe González, avançant "en digitalització, innovació o ciència".

En aquest sentit, Rodríguez ha compartit la seva convicció que els militants socialistes coincideixen "majoritàriament" amb el que van expressar les urnes el 23 de juliol passat. "Volem aquesta Espanya que avança, aquesta Espanya en color, aquesta Espanya oberta i no l'Espanya que ens proposen i que només pot representar Feijóo amb Vox, que és l'Espanya del passat", ha afegit.

Les declaracions de la ministra portaveu tenen lloc un dia després que Felipe González admetés en una entrevista a Onda Cero que en els últims comicis li va costar votar el PSOE i després que reconegués que des del seu partit l'han fet callar.