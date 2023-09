La líder de Sumar, Yolanda Díaz , disposa d'uns estalvis de 33.200 euros en un compte corrent, en règim de guanys al 50%, fet que implica un increment d'un 18.500 respecte a fa quatre anys, quan va declarar un dipòsit de gairebé 14.700 euros

Arxiu - L'ambaixador d'Espanya davant les Nacions Unides, Agustín Santos Maraver, intervé durant un acte polític amb Yolanda Díaz - EP

Mentrestant, el diplomàtic Agustín Santos , número dos a la candidatura de Sumar a Madrid, disposa d'un veler i un saldo bancari als comptes corrents superior al mig milió d'euros, concretament 548.600 euros.

Així es desprèn de les declaracions de béns i interessos econòmics ja publicada al Congrés, on en el cas de la vicepresidenta segona informa que el seu salari és de 78.202 euros per l'exercici del càrrec.

A l'apartat patrimonial es manté idèntic amb la propietat un habitatge i un despatx laboral a Corunya, tots dos adquirits el 2003, i en règim de guanys al 50%. També disposa de dos cotxes i una hipoteca valorada en 168.284 euros, i li queda per saldar 39.553 euros.

Respecte a la declaració de béns econòmics, Díaz indica el pagament de quotes com a afiliada al PCE, al Col·legi d'Advocats ia la 'taula pola normalització lingüística'.

Mentrestant, la líder de Podem i ministra de Drets Socials en funcions, Ione Belarra , té una retribució de 77.784 euros i la meitat de la propietat d'un habitatge a Madrid el valor cadastral del qual és de 39.327 euros. Alhora, detalla que té una hipoteca de 70.700 euros amb un import pendent de 59.697 euros.

Alhora, la portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois , informa d'ingressos salarials de 74.856 euros de la seva activitat com a professora a la Universitat de Santiago de Compostel·la i edil en aquesta ciutat, així com un habitatge a Corunya , un cotxe i un saldo bancari d?11.500 euros repartit en dos comptes.

També exposa que té un pla de pensions per import de 7.900 euros i una hipoteca valorada en 90.000 euros del que té pendent de satisfer una quantitat de 10.400 euros.

AGUSTÍ SANTS I COFINY: ELS QUE TENEN MÉS HABITATGES



D'altra banda, el diputat Rafael Cofiño declara propietat de quatre pisos a Astúries : un en compravenda al 50% el 2016 juntament amb la meitat de les altres tres per herència o donació. A això s'hi suma un habitatge rústic i sis parcel·les agràries d'ús agrícola amb una superfície de 13.465 metres quadrats, en tots aquests casos amb el 33% com a propietari i un 17% per donació.

Un dels fitxatges destacats de Sumar és A gustín Santos que a la seva declaració exposa un salari de 76.502 euros durant la seva etapa al Ministeri d'Exteriors, juntament amb dietes i rendes exemptes d'IRPF per import de 158.496 euros. Abans de recalar a la candidatura, tenia el lloc d'ambaixador d'Espanya davant les Nacions Unides.

També assenyala que és propietari en règim de guanys de dos pisos a Madrid, un altre a Brussel·les al costat d'un habitatge i una parcel·la a l'illa de Menorca, a banda d'un veler (que gestiona mitjançant una societat de la qual en té el 50%) ), un cotxe i dues motocicletes. A més a més, disposa d'accions d'empreses cotitzades valorades en 102.631 euros.

ERREJÓ: GAIREBÉ 150.000 EUROS EN EL SEU COMPTE



El líder de Más Madrid, Íñigo Errejón , reporta disposar de 149.118 euros en un compte bancari i una moto adquirida el 2020, a més de la seva activitat com a autor de dos llibres.

D'altra banda, la secretària d'Organització de Podem assenyala els salaris per les seves funcions com a número tres de la formació morada (24.692€), i de secretària d'Estat d'Agenda 2030 (55.068 euros).

JORGE POC INDICA ACTIVITAT COM A REPORTER DE TELEVISIÓ



La diputada Tesh Sidi , que forma part de Más Madrid, és la parlamentària indica que té un saldo de 890 euros en dos comptes corrents, mentre que té un pla d'estalvis en una entitat per import de 18.514 euros. Alhora, indica que va percebre honoraris per 38.784 euros per la seva activitat laboral a Santander Global Technologies com a responsable de l'equip de Big Data de l'entitat.

D'altra banda, el diputat vinculat a la Chunta aragonesista i portaveu adjunt, Jorge Pueyo , exposa que va obtenir ingressos com a reporter a Aragón TV (al programa 'Charrín Charrán'), per conferències i per l'exercici de l'advocacia tant en pràctiques com per compte aliè.

Un altre dels nous diputats de Sumar és Francisco Sierra que reporta un xalet i un pis a Sevilla amb la meitat d'un habitatge a Granada per una herència i rendiments per activitat laboral quantificats en 76.268 euros.

El seu company de files Toni Valero trasllada a la seva declaració un sou de 1.995 euros al mes com a coordinador d'IU Andalusia i tres comptes bancaris per més de 3.000 euros. I el diputat balear Vicenç Vidal indica que va percebre 8.400 euros per rendes com a arrendador i posseir de dos habitatges a Mallorca.

Alhora, el dirigent d'IU i secretari general del PCE, Enrique Santiago , indica que va percebre un sou de 110.414 euros quan va ostentar el càrrec de secretari d'Estat i pels honoraris de diputat entre l'agost i el desembre del 2022, a banda de disposar de un habitatge a Madrid i accions d?una editorial valorades en 1.000 euros.

Mentrestant, Verónica Martínez declara que el seu sou com a exdirectora general de Treball va ser de 98.246 euros, superior al de Díaz, el seu company de bancada Lánder Martínez apunta que va obtenir ingressos per 5.531 euros per la seva participació en tertúlies de televisió i la portaveu adjunta, Águeda Mico , relaciona una retribució com a secretària general de Més per Compromís i de professora associada a la Universitat de València que arriben en conjunt als 46.067 euros.