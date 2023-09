La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en funcions, Teresa Ribera, ha considerat aquest dimecres a Brussel·les que "no hi ha una prohibició explícita a la Constitució" a l'amnistia que va demanar aquest dimarts, també des de la capital europea, l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts Carles Puigdemont , com a condició per facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

Així ho ha assenyalat a Brussel·les després de mantenir una reunió amb el comissari europeu de Relacions Interinstitucionals i també vicepresident per al Pacte Verd després de la marxa de Frans Timmermans, Maros Sefcovic.

Ribera, que creu que s'ha generat un "debat jurídic interessant" al voltant del concepte d'amnistia i "on no hi ha una prohibició explícita a la Constitució", ha matisat que ara "s'està veient què vol dir i de què es parla" quan es fan propostes en matèria d'amnistia i "on queda dins de la Constitució".

"Crec que estem en un escenari on l'important és saber que la Constitució és el marc de convivència en què ens hem de moure tots", ha incidit la ministra en declaracions als mitjans a l'entrada de l'edifici principal de la Comissió Europea a la capital belga.

A més, ha considerat que és "capital" acabar de consolidar passos "molt importants" que s'han donat al llarg de l'actual legislatura per assegurar "una convivència en pau i la construcció d'un futur en comú de coexistència entre les diferents regions i sensibilitats d´Espanya".

Ribera ha insistit que "Puigdemont ha fet les seves declaracions", mentre que el Govern en funcions treballa per la investidura de Sánchez . "Però cadascú és lliure de dir el que li correspon", ha postil·lat.

Tot i això, ha recalcat que el marc en què es mouen tant l'actual president en funcions com el PSOE és "en el context de la Constitució amb la voluntat d'aconseguir la millor coexistència dels espanyols".